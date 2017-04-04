Следcтвие: установлена личность предполагаемого смертника в метро

bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 16:27
Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, его личность установлена, заявили в Следственном комитете России.
© Reuters/ Scanpix

Данные об этом человеке пока не разглашаются в интересах следствия, уточнили в ведомстве.

В СК также сообщили, что останки предполагаемого смертника были обнаружены в третьем вагоне поезда, ехавшего от станции "Сенная" к станции "Технологический институт".

"Взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в Государственном Комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что исполнитель теракта в Петербурге является уроженцем Киргизии и гражданином России.

"Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения", - сказали в ГКНБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о смертниках при взрыве в метро в Санкт-Петербурге обсуждается, как и ряд других.

В Комитете национальной безопасности Казахстана ранее также сообщили о том, что сотрудничают с ФСБ в расследовании обстоятельств взрыва и выяснению имен исполнителей и организаторов теракта.

"Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", - сказал заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков.

"Ранее в СМИ проходила информация о том, что к теракту причастен, возможно, гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", - сказал он.

В МИД Казахстана позднее сообщили, что родители гражданина республики Максима Арышева опознали сына среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В понедельник в 14:30 в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Таким образом, число жертв возросло до 14 человек.

Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Вскоре после взрыва метро Санкт-Петербурга было полностью закрыто, по всему городу были введены усиленные меры безопасности.

Наземный транспорт до конца дня по распоряжению властей работал бесплатно, как и некоторые службы такси.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

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