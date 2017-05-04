СКР связал резкий рост детских самоубийств в России с "группами смерти"

Следственный комитет РФ связал резкий рост числа самоубийств подростков в стране за последние два года с деятельностью "групп смерти" в интернете.

Такой вывод содержится докладе СКР по вопросам склонения несовершеннолетних к суицидальному поведению, передает РБК.

"Начиная с 2015 года более чем в 32 субъектах РФ существенно увеличилось количество несовершеннолетних, погибших в результате самоубийства, - говорится в документе. В 2016 году с собой покончили 720 детей, в 2015-м - 504, в 2014-м - "чуть более 400, уточнили в СК.

По числу детских самоубийств Россия сейчас уступает только Казахстану и Суринаму, а в Европе и США их меньше в три раза, подчеркнули в ведомстве. В СК отметили, что незавершенные попытки суицида находятся "за пределами статистики", пишет newsru.com

"Резкий рост количества детских суицидов в первую очередь обусловлен активизацией так называемых "групп смерти" - сообществ в социальных сетях, которые в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства", - считают авторы доклада.

"Перекодировка сознания"

СКР в своих материалах ссылается на данные авторов экспертиз по уголовным делам о том, что "в отношении подростков применяются психологические методики, направленные на "перекодировку сознания детей подростково-юношеского возраста в сторону суицидального мировоззрения и поведения", которая происходит при "вовлечении эмоционально неустойчивых несовершеннолетних в закрытые сетевые сообщества".

Подростки получают "предложение принять участие в увлекательной игре и исполнять на первый взгляд безобидные задания", тогда как в реальности они "попадают в психологическую ловушку", подчеркивают в СК. Некоторые суицидальные группы создаются гражданами других государств, отмечают в ведомстве.

В СКР поддерживают законопроект об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству, принятый Госдумой в первом чтении 19 апреля. Документ был внесен в нижнюю палату вице-спикером Ириной Яровой после широкого обсуждения так называемых групп смерти в интернете. После этого Яровая, считающая организаторов таких групп опаснее маньяка Чикатило, выразила уверенность, что законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы, то есть до конца июля.

В начале марта депутатское предложение об ужесточении наказания за склонение детей к суициду через "группы смерти" в соцсетях поддержал президент РФ Владимир Путин. В том же месяце уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связала с "группами смерти" значительный рост числа детских самоубийств в стране и также высказалась за совершенствование нормативно-правовой базы.

В то же время по статистике МВД, основные причины самоубийств подростков в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье и только 1% - с "синими китами".

В настоящее время в ряде регионов расследуют уголовные дела о состоявшихся или предотвращенных самоубийствах подростков, участвовавших в смертоносных сетевых играх вроде "Синего кита". Создателей таких групп прозвали "китами", так как тематика сообществ построена вокруг темы китов, которые по не ясной до конца причине выбрасываются на берег и погибают.

СКР озаботился деятельностью "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" в мае 2016 года после статьи в "Новой газете", в которой говорилось о закрытых группах в Сети, в которых подростков планомерно доводят до самоубийства. Участникам таких групп дают различные тесты и задания, связанные с тематикой смерти и суицида. С тех пор силовикам удалось выявить и пресечь деятельность нескольких таких групп в разных регионах РФ, а также предотвратить несколько случаев подросткового суицида, но проблема остается.