СКР: подорвавшийся в Петербурге юноша сам изготовил бомбу

bbcrussian.com
суббота, 15 апреля 2017 г. 07:02
Молодой человек, получивший травмы от сработавшего взрывного устройства в четверг в Санкт-Петербурге, изготовил его самостоятельно, сообщили в Следственном комитете.
© AFP / Scanpix

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", — говорится в заявлении ведомства.

В квартире молодого человека проведен обыск, допрошены очевидцы, родственники и знакомые, сообщили в СКР.

Пострадавший — юноша 1999 года рождения — находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила днем ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. По данным СМИ, ему оторвало руку.

На прошлой неделе в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.

Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Киргизии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

СКР: подорвавшийся в Петербурге юноша сам изготовил бомбу

СКР: подорвавшийся в Петербурге юноша сам изготовил бомбу
Молодой человек, получивший травмы от сработавшего взрывного устройства в четверг в Санкт-Петербурге, изготовил его самостоятельно, сообщили в Следственном комитете.

"Эхо Москвы" выразила солидарность с коллегами из "Новой газеты" (7)

Aleksey Venediktov
Радиостанция "Эхо Москвы" выразила солидарность с коллегами из "Новой газеты" в связи с призывами духовенства Чечни к расправе над редакцией этого издания из-за расследования убийств и массовых задержаний гомосексуалов в республике.

Телеведущего Лобкова задержали в Москве в костюме пениса (45)

Телеведущего Лобкова задержали в Москве в костюме пениса
Телеведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков задержан в центре Москвы в костюме мужских гениталий.

Алтайская колония извинилась перед Дадиным от имени России (14)

Алтайская колония извинилась перед Дадиным от имени России
Алтайская исправительная колония №5 от имени России извинилась перед активистом Ильдаром Дадиным и признала за ним право на реабилитацию. Об этом говорится в документе, который подписал начальник внутренней службы колонии Иван Ламтюгин. Документ опубликовала в фейсбуке жена активиста Анастасия Зотова.

Кремль выразил сожаление из-за неспособности организатора "Евровидения" повлиять на Украину (37)

Кремль выразил сожаление из-за неспособности организатора Евровидения повлиять на Украину
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «выразил сожаление» по поводу того, что организаторы конкурса — Европейский вещательный союз (ЕВС) — не смогли призвать Украину к принятию другого решения по поводу российской участницы Юлии Самойловой.
Facebook друзья
Rambler's Top100