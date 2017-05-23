СКР до конца мая проверит сообщения о преследовании геев в Чечне

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bbcrussian.com
вторник, 23 мая 2017 г. 16:05
Следственный комитет России начал доследственную проверку по информации "Новой газеты" о притеснении ЛГБТ-сообщества в Чечне, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Tatjana Moskalkova
© Sputnik/Scanpix

По ее словам, 18 апреля Следственный комитет России составил рапорт "об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренных статьями об убийстве".

Проверка должна закончиться 30 мая, добавила омбудсмен.

При этом Москалькова сказала, что к ней пока не поступило ни одного обращения от потерпевших.

"Ко мне пока не было ни одного обращения от потерпевшего с их фамилией, именем, и волеизъявлением, чтобы именно я оказала помощь в защите этих людей", - добавила она.

Еще в апреле омбудсмен, опубликовавшую расследование о похищениях геев в Чечне, сообщить ей имена пострадавших.

11 мая сотрудники правоохранительных органов задержали активистов, которые несли в приемную генеральной прокуратуры петицию с требованием проверить информацию об убийствах и задержаниях чеченских гомосексуалов.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин пообещал Москальковой поговорить с генпрокурором и главой МВД о ситуации с правами геев в Чечне.

В начале апреля в "Новой газете" вышло расследование, где говорилось, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях. По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями.

Издание также опубликовало материал с монологами людей, которые подверглись репрессиям за нетрадиционную сексуальную ориентацию. В нем пострадавшие рассказывали о секретных тюрьмах для геев в Чечне.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Путиным заявил, что информация о том, что в регионе якобы незаконно задерживают и убивают мирных граждан, не соответствует действительности.

В мае стало известно, что ввое жителей Чечни, которые были вынуждены покинуть республику после преследований из-за своей гомосексуальности, получили убежище в Литве.

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