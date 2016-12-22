Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили

 (2)
Телеканал "Дождь"
четверг, 22 декабря 2016 г. 16:25
В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».
Jevgenijus Džugašvilis
© AP/Scanpix

Джугашвили было 80 лет.

Евгений Джугашвили родился в семье сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере, в 1936 году.

Джугашвили работал в Центральном управлении космических средств Минобороны СССР, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба ВС СССР и Военной академии бронетанковых войск. Он был полковником ВВС в отставке.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве (6)

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили (2)

Jevgenijus Džugašvilis
В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта
Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года.

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (10)

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ
Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство".

У станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон (4)

Maskvos metro
В подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон.
Facebook друзья
Rambler's Top100