Скончался российский художник Илья Глазунов

Об этом сообщила супруга художника Инесса Орлова.
Российский живописец и график Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его отец Сергей Глазунов был историком, доцентом Ленинградского государственного университета.
В 1956 году, будучи студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году.
В 1958 году он познакомился с поэтом, автором гимна СССР Сергеем Михалковым, который, по выражению художника, стал его благодетелем.
Глазунов известен своими иллюстрациями к книгам русских классиков и историческими полотнами, снискавшими художнику широкую известность в 70-х годах и вызвавшими противоречивые отклики.
В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.
Он был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. В 2004 году была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова.
Илья Глазунов был отмечен многочисленными российскими и иностранными наградами, он был действительным членом академии художеств России, членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.
Глазунов был женат на Нине Виноградовой-Бенуа (умерла в 1986 году).
Его дети Иван и Вера также стали художниками.
Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя.