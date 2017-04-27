Сколько стоит самая дешевая городская квартира в России?

Самая доступные квартиры в городах-миллионниках России сегодня продаются в Челябинске, где стоят от 600 тысяч рублей.

В частности, именно за эту сумму на продажу в строящемся доме выставлена студия с чистовой отделкой общей площадью 29 кв. метров, имеющая пятиметровую кухню и балкон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные риелторов.

За 650 тысяч рублей можно купить квартиру площадью 34 "квадрата" в Самаре. В ней имеется кухня в 8 кв. метров и трехметровая лоджия.

В Казани за 840 тысяч рублей продается квартира в сданной новостройке площадью 25 кв. метров. А "однушка" площадью 27 кв. метров в Перми предлагается уже за 950 тысяч рублей.

В Москве в пределах МКАД стоимость одного из наиболее дешевых предложений составляет 2,4 млн рублей. Такой ценник выставлен на "однушку" площадью 24 кв. метров в одном из строящихся жилых комплексов на юге столицы. А в Санкт-Петербурге можно купить бюджетную квартиру-студию площадью 33 кв. м за 1,5 млн рублей.

Ранее эксперты рынка сообщали, что и самую дешевую квартиру для аренды в городе-миллионнике также можно найти на Урале - в Екатеринбурге, где наиболее доступную по цене "однушку" можно снять за 5000 рублей.