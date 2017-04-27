Сколько стоит самая дешевая городская квартира в России?

 (16)
NEWSru.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 18:56
Самая доступные квартиры в городах-миллионниках России сегодня продаются в Челябинске, где стоят от 600 тысяч рублей.
© AFP/Scanpix

В частности, именно за эту сумму на продажу в строящемся доме выставлена студия с чистовой отделкой общей площадью 29 кв. метров, имеющая пятиметровую кухню и балкон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные риелторов.

За 650 тысяч рублей можно купить квартиру площадью 34 "квадрата" в Самаре. В ней имеется кухня в 8 кв. метров и трехметровая лоджия.

В Казани за 840 тысяч рублей продается квартира в сданной новостройке площадью 25 кв. метров. А "однушка" площадью 27 кв. метров в Перми предлагается уже за 950 тысяч рублей.

В Москве в пределах МКАД стоимость одного из наиболее дешевых предложений составляет 2,4 млн рублей. Такой ценник выставлен на "однушку" площадью 24 кв. метров в одном из строящихся жилых комплексов на юге столицы. А в Санкт-Петербурге можно купить бюджетную квартиру-студию площадью 33 кв. м за 1,5 млн рублей.

Ранее эксперты рынка сообщали, что и самую дешевую квартиру для аренды в городе-миллионнике также можно найти на Урале - в Екатеринбурге, где наиболее доступную по цене "однушку" можно снять за 5000 рублей.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Москве совершено нападение на Навального (45)

В Москве совершено нападение на Навального
В Москве совершено нападение на оппозиционера Алексея Навального. Его облили зеленкой и повредили глаз. Соратники политика вызвали ему скорую, сообщает "Новая газета" со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Сколько стоит самая дешевая городская квартира в России? (16)

Сколько стоит самая дешевая городская квартира в России?
Самая доступные квартиры в городах-миллионниках России сегодня продаются в Челябинске, где стоят от 600 тысяч рублей.

СК опроверг информацию о перегрузе потерпевшего крушение в Сочи Ту-154 (5)

СК опроверг информацию о перегрузе потерпевшего крушение в Сочи Ту-154
Информация о том, что причиной крушения Ту-154 в Сочи стал перегруз самолет, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

ФСБ сообщила о задержании 12 активистов "Исламского джихада" (3)

ФСБ сообщила о задержании 12 активистов Исламского джихада
Сотрудники ФСБ России и Росгвардии задержали в Калининграде 12 выходцев из Средней Азии, сообщила пресс-служба ФСБ по региону.

Генштаб РФ допустил возможность проигрыша в ядерной войне с США (314)

Генштаб РФ допустил возможность проигрыша в ядерной войне с США
Вооруженные силы США достаточно оснащены, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты, а в будущем возможности Соединенных Штатов будут только расти. Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ. В Совете Федерации, между тем, уверены, россиянам нечего опасаться — ситуация находится под полным контролем.
Facebook друзья
Rambler's Top100