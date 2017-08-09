Сколько денег Россия выделяет Абхазии и как их тратят

За восемь лет Россия выделила отколовшейся от Грузии Абхазии почти 37 млрд рублей помощи (616 млн долларов по нынешнему курсу). Это больше, чем годовой ВВП республики, который в 2015 году составил 28,6 млрд рублей. Все эти годы российские деньги тратились с нарушениями, однако громких уголовных дел возбуждено не было.

Хищений аудиторы не выявили, а за неэффективное использование средств в Абхазии ответственности не предусмотрено.

8 августа, в годовщину российско-грузинского конфликта 2008 года, президент России Владимир Путин приехал в Абхазию, где встретился с ее руководителем Раулем Хаджимбой.

"Абхазия и ее народ искренне благодарны вам за все те решения, которые принимаются в развитие наших отношений", - заявил Хаджимба на встрече с Путиным.

Из числа стран-членов ООН независимость Абхазии признают лишь Россия, Никарагуа и Венесуэла, а также два карликовых островных государства Науру и Вануату.

Россия ежегодно выделяет миллиарды рублей на развитие республики, которая не имеет своей валюты и пользуется российским рублем.

Бюджет Абхазии с 2009 года зависит от российской помощи более чем на 50%. Деньги из бюджета России выделяются по двум статьям: "социально-экономическое развитие" и "бюджетные инвестиции".

В 2009-2016 годах Абхазия получила 36,86 млрд рублей, свидетельствуют данные законов об исполнении федерального бюджета России. Вторая отколовшаяся от Грузии республика - Южная Осетия - получила за этот же срок 52,45 млрд рублей.

Российская помощь в Абхазии направляется на ремонт жилья и госучреждений, содержание силовых структур, строительство дорог, здравоохранение и другие социальные проекты.

В ноябре 2010 года Счетная палата РФ первый раз проверила, как в Абхазии расходуются выделенные Москвой средства. Аудиторы обнаружили нарушения на 347 млн рублей. Результаты проверки активно обсуждались в абхазском обществе.

Нарушения были связаны с отсутствием нормативов: госэкспертиза проектной документации не проводилась, подрядчики могли самостоятельно вносить изменения в сметы, что приводило к росту цен на материалы и услуги строителей.

Кроме того, государственные заказчики сами выбирали подрядчиков, конкурсы не проводились, во многих случаях отсутствовали проектно-сметные документы.

Сергей Степашин, занимавший должность главы Счетной палаты, заявил тогда, что "никаких разворовываний в прямом смысле слова" не было обнаружено.

"Жуликов, слава богу, пока у вас не нашли, по крайней мере, что касается бюджетных средств, выделяемых Россией", - сказал Степашин после проверки. По его словам, были выявлены завышения цен в сметах на 300 млн рублей, но они имели "объективный характер".

Бюджетные деньги в Абхазии распределялись "понятийно", рассказывала Татьяна Голикова, куратор программы помощи Абхазии в 2012-2013 годах, ставшая затем главой Счетной палаты. Из-за отсутствия своих законов власти Абхазии зачастую применяли российские нормы, которые во многих случаях применять было нельзя, отмечала она.

На сайте Счетной палаты опубликованы три отчета проверок в 2010-2012 годах. Каждый раз аудиторы находили нарушения. В некоторых случаях после проверок возбуждались уголовные дела.

Например, в одном из отчетов аудиторы сообщают, что при реконструкции водопровода в Гагрском районе подрядчик - компания "Абхазводоканал-сервис" - купила трубы на 107 млн рублей, которые в итоге оказались непригодными. К тому же партия труб из-за несвоевременных расчетов компании с поставщиком была задержана в порту Одессы, штраф за хранение составил 1,8 млн долларов.

Прокуратура Абхазии в конце 2012 года возбудила уголовное дело в отношении гендиректора "Абхазводоканал-сервис". О судебном процессе в отношении руководителя компании ничего не сообщалось.

В 2015 году абхазский вице-премьер Дмитрий Сериков приводил другие примеры нарушений. "Договоры заключались на 40 млн рублей, акты закрывались на 80 млн рублей, а деньги перечислялись в размере 90 млн рублей, - рассказывал Сериков. - Никакие дополнительные сметы, подписанные к договорам, не оформлялись, а если и оформлялись, то они утеряны и, как доказывает практика, восстановлению не подлежат".

По словам вице-премьера, к тому моменту Россия обязала Абхазию проводить в Краснодаре экспертизу проектов, на которые тратятся российские деньги.

Недостатки законодательства в Абхазии компенсируются народной демократией, говорит директор Института Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) Владимир Лепехин.

"Представим себе ситуацию, что какое-то должностное лицо пошло навстречу своему родственнику в предоставлении подряда. Такое происходит сплошь и рядом. Но с другой стороны, поскольку все друг друга знают и все всё видят, это сказывается на репутации", - говорит Лепехин.

Он отмечает, что такие нарушения часто происходили в правительстве президента Александра Анкваба, ушедшего в отставку в 2014 году из-за политического кризиса и массовых выступлений оппозиции. "Семейственность или клановость была главным принципом принятия решения и распределения госзаказов. И это вызвало как раз отторжение власти Анкваба, недовольство населения такой нечестной игрой, и в итоге он был свергнут", - добавляет эксперт.

В Абхазии действительно есть элементы демократии, соглашается главный редактор "Кавказского узла" Григорий Шведов. "Это очень хорошо и в долгосрочной перспективе может помочь в борьбе с коррупцией. Но я не думаю, что в перспективе ближайшего года-двух это позволит преодолевать коррупцию более эффективно", - добавляет он.

Своя палата

После первой проверки Степашин заявил, что Абхазии нужен свой государственный аудитор. В итоге в Абхазии была создана контрольная палата, которую возглавил Роберт Аршба.

В конце 2016 года Аршба рассказал, что контрольная палата проверила расходование российских средств в 2010-2014 году. Были обнаружены нарушения на миллиард рублей. По словам аудитора, по фактам нарушений в генпрокуратуру направлены семь материалов, два из которых находятся на рассмотрении.

Руководитель палаты приводит примеры нарушений. В переданных прокурорам материалах палата сообщает, что одна из абхазских компаний необоснованно завысила затраты на 22 млн рублей. "Это было финансирование по инвестпрограмме, это российские деньги. Мы проводили замеры и хотели получить бухгалтерские документы. В этот момент документы сгорели", - рассказывал Аршба.

Около 4 млн рублей было потеряно при строительстве республиканского стадиона. "Эти деньги были выделены, но нет ни проектно-сметной документации, ни денег, ни самого человека тоже нет, - сообщал Аршба. - Никаких работ проведено не было - ни акта выполненных работ, ни результата работы [нет]".

Во многих случаях прокуратура отказывает в возбуждении уголовных дел, потому что абхазские законы не предусматривают никакой ответственности за неэффективное использование средств, отмечал Аршба.

Россия продолжит выделять деньги Абхазии. В 2017 году, по данным закона Абхазии о бюджете, помощь составит 4,7 млрд рублей (78 млн долларов).

В 2018-2020 годах Абхазии планируется выделить еще 11,5 млрд рублей, а Южной Осетии - 16,8 млрд рублей, сообщается в "Методических указаниях по распределению бюджетных ассигнований" министерства финансов России.

Влияние России на Абхазию с точки зрения экономики существенно растет, отмечает Шведов. Абхазия в отличие от Южной Осетии не заявляет о желании стать частью России, но в связи с ростом влияния Москвы реальной независимости здесь все меньше и меньше, говорит он.