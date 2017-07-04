СК засекретил дело о хищениях на строительстве Путина

Следственный комитет России присвоил гриф «совершенно секретно» делу о хищениях при строительстве в резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.

Решение засекретить дело было принято в связи с тем, что оно касается информации о работах в президентской резиденции, а эти сведения составляют гостайну.

Уголовное дело о хищениях при строительстве резиденций Путина было заведено в отношении начальника ФГУП «АТЭКС» Андрея Каминова. Его задержали в марте 2017 года. По версии следствия, в общей сложности при строительстве в резиденции Путина в Ново-Огарево было похищено около 230 миллионов рублей.

В основном деньги выводились за счет закупок оборудования по завышенным ценам.