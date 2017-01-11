СК России рассказал об аресте полумиллиарда рублей по делу Улюкаева

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bbcrussian.com
среда, 11 января 2017 г. 09:50
Суд арестовал 564 млн рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Aleksejus Uliukajevas
© RIA/Scanpix

Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал заместитель председателя СКР Игорь Краснов.

В середине декабря 2016 года сообщалось, что суд арестовал 10 земельных участков и дом Улюкаева в Смоленской области.

Бывший министр экономического развития находится под домашним арестом. Его обвиняют в получении взятки в 2 млн долларов.

Во вторник 10 января Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста экс-министра до 15 апреля. Расследование дела продлено до 15 мая.

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Представитель следствия заявил в суде, что несколько сотрудников минэкономразвития и Росимущества уже дали показания против Улюкаева.

Сам бывший министр просил отпустить его под подписку о невыезде. Он добавил, что угрожать свидетелям на собирается, а паспорт у него отобрали, так что никуда уехать он не может.

На слушаниях во вторник защита предоставила положительные характеристики Улюкаева, написанные в том числе от имени главы "Роснано" Анатолия Чубайса, руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, а также главы ВТБ Андрея Костина.

Тем не менее суд отклонил ходатайство защиты и продлил домашний арест бывшего министра. Также Улюкаев просил, чтобы суд разрешил няне навещать его детей и разрешил ему гулять рядом с домом. Суд ему отказал.

СКР сообщил о задержании Алексея Улюкаева в начале ноября. Следствие утверждает, что он получил взятку за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

Улюкаев отрицает свою вину.

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Суд арестовал 564 млн рублей и 15 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
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