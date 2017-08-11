СК проводит экспертизу загранпаспорта Серебренникова

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Deutsche Welle
пятница, 11 августа 2017 г. 14:09
Следственный комитет (СК) РФ проводит экспертизу загранпаспорта Кирилла Серебренникова, изъятого у режиссера во время обысков "в конце мая этого года". Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении художественного руководителя "Гоголь-центра".
© AFP / Scanpix

По словам собеседника агентства, "речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа". Вместе с тем "эти следственные действия" - всего лишь повод, чтобы "не выпустить режиссера за рубеж", убежден источник.

Зарубежная премьера

Осенью в оперном театре Штутгарта была запланирована премьера постановки Серебренникова "Гензель и Гретель" по мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Кроме того, режиссер активно работает в Берлине, куда регулярно летает.

В мае в доме у театрального деятеля состоялись обыски. Режиссер проходит свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании.

"Седьмая студия"

Объединение "Седьмая студия" было создано режиссером Кириллом Серебренниковым в 2008 году, а в 2012 году оно стало одной из групп-резидентов в "Гоголь-центре".

Следствие считает, что с 2011 по 2014 годы руководством "Седьмой студии" было похищено около 200 миллионов рублей, выделенных российскими властями на развитие и популяризацию искусства.

Deutsche Welle
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