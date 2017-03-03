СК просит арестовать переехавшего на Украину экс-депутата Думы

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Телеканал "Дождь"
пятница, 3 марта 2017 г. 12:53
Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Denisas Voronenkovas
© Vida Press

Ранее депутат переехал на Украину и был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова Д. Н. Рассмотрение состоится сегодня в 15:00», — рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В феврале этого года СК объявил о том, что Вороненков был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве и рейдерском захвате здания на Международной улице, 38, в центре Москвы.

По версии следствия, Вороненкову заплатили около $1,2 миллиона за продажу здания.

«Именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс», — заявили в СК.

Сейчас Вороненкову вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Телеканал "Дождь"
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