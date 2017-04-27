СК опроверг информацию о перегрузе потерпевшего крушение в Сочи Ту-154

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Телеканал "Дождь"
четверг, 27 апреля 2017 г. 14:15
Информация о том, что причиной крушения Ту-154 в Сочи стал перегруз самолет, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает «Интерфакс».
© AFP/Scanpix

Накануне «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов, участвовавших в расследовании, сообщила, что причиной крушения Ту-154 в декабре 2016 под Сочи стал перегруз самолета. Его вес составлял 110 тонн вместо нормативных 98 тонн. В материале отмечается, что экипаж самолета не был осведомлен о перегрузе и взлетал с учетом допустимого взлетного веса самолета.

По словам Петренко, эта информация «не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела».

«Отдельно стоит отметить, что окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СК России только после проведения комплекса летно-технических экспертиз», — сказала Петренко.

Она также добавила, что публикуемые в прессе предположения о возможных причинах катастрофы не опираются на факты и должны считаться личными суждениями их авторов.

В конце декабря 2016 года под Сочи разбился самолет Ту-154 Минобороны, летевший на российскую базу в Хмеймим в Сирии. На борту находились музыканты имени Александрова, журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды» и Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Все 92 человека, находившихся на борту лайнера, погибли.

Телеканал "Дождь"
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