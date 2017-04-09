СК: машинисты столкнувшейся с поездом электрички пытались обмануть следствие

Машинисты столкнувшейся с пассажирским составом электрички пытались обмануть следствие, сообщили в Следственном комитете. По данным следствия, никакого "перебегавшего пути" человека не было: у поезда отказали штатные тормоза, и поэтому машинисты применили экстренное торможение. А затем электричка начала откатываться назад.

Новую версию ЧП на Белорусском направлении МЖД озвучила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы", - заявила она.

Сообщается, что ход расследования взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

В целях проверки данной версии следствие уже изъяло документы о техническом обслуживании состава. Петренко сообщила, что "осмотрены основные части поврежденных составов, изъяты важные документальные и материальные источники, назначены экспертные исследования, осуществляются допросы очевидцев и иных свидетелей, уточняются списки пострадавших".

Ранее в Сети было опубликовано видео момента столкновения поездов, заснятое пассажирами электрички. Окружающие сообщают, что у состава отказали тормоза, а некоторые предлагают спрыгивать на ходу.

Столкновение поездов произошло в 22:16 на перегоне Фили - Кунцево-1, в черте города Москвы, когда состав дальнего следования еще не успел разогнаться. Машинист электрички Москва - Усово утверждал, что применил экстренное торможение, чтобы не наехать на перебегавшего пути человека. Якобы по причине нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, из-за чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону.

Задний вагон столкнулся с пассажирским поездом N3 сообщением Москва - Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было приостановлено. По уточненной информации, за медицинской помощью обратились 28 человек, из них 13 - госпитализированы.