Силовики к выходу Навального на свободу взялись за его штабы: решетки на окнах, избиение, обыски

Уже несколько дней подряд силовики и пропутинские активисты парализуют работу предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального в разных точках России. За трое суток сообщалось о подобных инцидентах в пяти городах. В четверг, 6 июля, стало известно сначала о проведении обысков в штабе в Москве, а затем - в Вологде. Тем временем сам Навальный все еще отбывает административный арест за организацию антикоррупционного митинга 12 июня и, как ожидается, выйдет из спецприемника в пятницу, 7 июля, после 25 суток под стражей.

К выходу Навального из спецприемника его соратники планировали провести "большой агитационный субботник", сообщил радиостанции "Эхо Москвы" руководитель избирательной кампании оппозиционера Леонид Волков. Однако власти в регионах отказывают штабам в проведении мероприятий.

По словам Волкова, проблем с согласованием акций в другие дни у сторонников оппозиционера не возникало. "Доходит до смешного. Заявлено одинаковое агитационное мероприятие, скажем, на 6,7,8 июля, на 6 и 7 их молча согласуют, на 8 пишут отказ по каким-то смехотворным причинам. Главная из причин, которые указывают, что якобы мы ведем незаконную предварительную агитацию", - рассказал глава кампании. При этом Волков отметил, что в соответствии с законом до тех пор, пока выборы президента России не назначены официально, понятие "срок проведения агитации" не действует.

Днем в четверг выяснилось, что волонтера московского штаба Навального, который находился на ночном дежурстве в тот момент, когда в здание на Садовнической набережной, 69 пришли с обысками, везут в суд. Об этом "Новой газете" сообщил сотрудник штаба Виталий Серуканов. "Его везут в Замоскворецкий суд, по какой статья его будут судить и в чем обвиняют - непонятно. К нему направили адвоката", - рассказал собеседник издания.

Позже руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Джанов сообщил в Twitter, что привлечь дежурившего волонтера решили по статье КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Также выяснилось, что дежурившего в штабе избили.

По данным "Медиазоны", речь идет о волонтере Александре Туровском. В Замоскворецкий суд к нему приехала скорая помощь, отмечает корреспондент издания.

Ранее руководитель московского штаба Николай Ляскин сообщил ТАСС, что обращался в полицию с заявлением о похищении сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, дежурившего ночью в здании. По его словам, кто-то ночью поставил решетки на окна и спилил замки. "Какие-то неизвестные люди проникли ночью в помещение и похитили сотрудника ФБК, дежурившего здесь ночью. Есть подозрение, что это были какие-то силовые структуры", - сказал собеседник агентства.

Также Ляскин отметил, что внутри здания ходят люди в штатском. По его словам, сотрудники полиции, проверив здание, сообщили, что там никого нет. "Никаких документов люди в штатском нам не предоставили", - подчеркнул глава штаба.

В свою очередь полиция объяснила, что обыски в московском штабе проводятся по делу о самоуправстве, заведенному из-за нарушения договора аренды. "К нам поступило заявление от Гордеева, от учредителя "Паритет НГ", от представителя собственника помещения "Балчуг Эстейт". Все обращения были направлены в УВД по Центральному административному округу (ЦАО), в настоящий момент по ним возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") сообщил ТАСС замруководителя уголовного розыска по отделу полиции "Замоскворечье" Евгений Тихомиров.

По его словам, "сегодня дознаватель примерно в семь утра проводил обыск". Все документы и люди, находившиеся во время обысков в здании, сейчас доставлены в УВД по ЦАО, добавил сотрудник полиции.

Тихомиров пояснил, что "Паритет НГ" арендовал помещение у "Балчуг Эстейт" и сдал его в субаренду Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и другим субарендаторам, которые также обращались с заявлением о незаконном расторжении договора. Как сообщает корреспондент "Новой газеты" с места обысков, некий адвокат Павел Зайцев пояснил, что собственнику не платили аренду после первого месяца и сделали перепланировку, в связи с чем полиция выселяет штаб Навального.

Обыски в штабе Навального в Вологде

В штаб Навального в Вологде днем 6 июля пришли с обысками сотрудники Центра по противодействию экстремизму на том основании, что в здании могут храниться "запрещенная к свободному обороту литература", печатные материалы, оскорбляющие представителей власти и содержащие клевету на них, а также призывающие к "грубым нарушениям общественного порядка".

Накануне сообщалось о блокировке офиса сторонников Навального в Новосибирске. Силовики изъяли тираж газет и задержали трех активистов. Впоследствии их отпустили без составления протокола, сообщив, что их задерживали как свидетелей по делу о "минировании" здания, сообщал Волков.

Также полиция приходила с обысками в штаб Навального в Орле. Там стражи порядка искали "экстремистские материалы" и изымали агитационную продукцию.

Между тем, как объясняет Meduza, предъявляемая силовиками претензия к штабам Навального о "незаконной агитации" фактически не имеет под собой оснований. Статья 5.10 КоАП, на которую ссылаются сотрудники правоохранительных органов, предусматривает штраф за нарушение сроков предвыборной агитации. При этом в законе о выборах четко сказано, что предвыборная агитация возможна только в период избирательной кампании.

Ранее Центризбирком РФ дал специальное разъяснение о Навальном, где напомнил, что сейчас выборов нет и они не будут объявлены до декабря 2017 года. В ЦИК прямо указали: все, что сейчас делают штабы Навального, находится "вне регулирования законодательства о выборах". Поэтому незаконной агитация, ведущаяся его штабами, быть не может в принципе, резюмирует издание.