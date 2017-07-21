Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за турбин в Крыму

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bbcrussian.com
пятница, 21 июля 2017 г. 10:45
Немецкий концерн Siemens заявил со ссылкой на "надежную информацию", что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым.
© Vida Press

Компания также заявила, что разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и разработает новые меры контроля, передает РИА Новости.

Турбины, которые уже находятся в Крыму, концерн предлагает выкупить и аннулировать контракт на их поставку.

Кроме того, Siemens откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике", говорится в заявлении компании.

Ранее немецкая газета Wirtschaftswoche писала, что Siemens рассматривает выход из совместных предприятий в России - ООО "Сименс технологии газовых турбин" и "Интеравтоматика".

Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, говорится в заявлении. Также продолжается судебный процесс в Арбитражном суде Москвы, с помощью которого компания хочет предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

О том, что газовые турбины производства немецкого концерна были поставлены в Крым вопреки действующим санкциям ЕС, стало известно 5 июля. Агентство Рейтер сообщило, что турбины модели SGT5-2000 были выгружены в порту Севастополя.

На следующий день в "Технопромэкспорте", который строит станции в Крыму, заявили, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.
Концерн Siemens, в свою очередь, заявил, что обладает проверенной информацией о том, что две из четырех турбин, поставленных в Крым - производства Siemens, предназначенные для Тамани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что турбинные установки, доставленные в Крым, произведены в России.
В четверг совет директоров компании "Силовые машины" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова.

В состав компании, которую возглавлял Филиппов, входит ООО "Сименс технологии газовых турбин" - завод Siemens в Санкт-Петербурге, занимающийся производством газотурбинного оборудования. Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

СМИ сообщали о допросе Филиппова по делу о разглашения гостайны на фоне скандала с поставками турбин.

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