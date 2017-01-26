Шведский ритейлер IKEA снизил цены в России

Телеканал "Дождь"
четверг, 26 января 2017 г. 12:18
Шведский ритейлер IKEA снизил цены на более чем тысячу своих товаров, продающихся в России.
© Shutterstock nuotr.

В среднем, продукция подешевела на 15-20%, говорится на сайте компании. Отмечается, что это не временная акция или распродажа.

Кроме того, на некоторые товары цены снижены до 40%, говорится в сообщении. Подешевели кухни, гардеробы, кровати, бытовая техника, стулья, текстиль и товары других категорий.

Утверждается, что снижение цен стало возможным благодаря новой фабрике в Великом Новгороде и сотрудничеству с российскими поставщиками. Также на сайте говорится, что в сентябре 2016 года компания приступила к расширению своего дистрибьюторского центра в подмосковном Есипове, который, по словам IKEA, станет самым большим в России.

Накануне о том, что IKEA собирается снизить цены, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании в России Вальтера Каднара. В интервью изданию он сказал, что одним из факторов, позволившим это сделать, стали устойчивые показатели рубля за последний год. Руководитель шведской сети также полагает, что сложная ситуация на российском рынке сохранится еще 1-3 года, но подчеркнул, что именно сейчас стоит инвес

Телеканал "Дождь"
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