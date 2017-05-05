Штаб Навального сообщил о своем выселении из офиса в Москве

Собственник здания в Москве, в котором находится федеральный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, потребовал от его сотрудников уже 6 мая освободить помещение, сообщил Русской службе Би-би-си глава штаба Леонид Волков.

По его словам, юристы собственника пришли в штаб с этим требованием в пятницу около 17:15 по Москве.

"Арендодатель пришел с письмом, что с завтрашнего дня они расторгают договор в одностороннем порядке. Юристы пошли изучать бумагу - вообще-то наш договор подразумевает уведомление за месяц. Арендодатель говорит, что в среду, в следующий рабочий день, они нас уже не пустят", - сказал Волков.

Волков отметил, что речь идет именно о федеральном штабе Навального, а не о московском офисе, который пока даже не открыт. Сейчас федеральный штаб Навального находится в Омега-плазе, как и основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией, но арендодатели у помещений разные.

"Понятно, что если захотят, они нас выгонят", - добавил он, отметив, что в столице найти помещение оказалось сложнее, чем в других регионах.

"Конечно, это неприятно, но это не очень страшный удар. Если в регионах штабы очень нужны, чтобы люди приходили туда, брали наклейки и так далее, то здесь мы и из дома можем поработать", - сказал Волков.

У себя в "Фейсбуке" он также написал, что на этой неделе собственниками под разными предлогами были расторгнуты договоры аренды помещения для штабов Навального еще в пяти городах - Владимире, Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.

Волков считает, что за расторжением этих договоров может стоять администрация президента. Она это заявление пока не прокомментировала.

Навальный ранее заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года несмотря на то, что у него пока не погашена судимость по уголовным делам, которые он считает политически мотивированными. В связи с этим он начал открывать штабы в российских регионах.

Открытие штабов нередко сопровождалось провокациями со стороны противников Навального, в некоторых городах на его сторонников нападали, а работу открытых им штабов пытались саботировать, в частности, заливая двери монтажной пеной.