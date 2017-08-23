Штаб Навального опубликовал распоряжение МВД об изъятии агитационных материалов

Как сообщил Волков на своей странице в Facebook, фотография документа была сделана на вокзале города Черняховска в Калининградской области. Распоряжение датировано 4 июля 2017 года.
"Из УФСБ по Калининградской области получена информация в отношении планов функционеров федерального штаба Навального распространить агитационный материал (16 тонн газет, 2 млн листовок, футболки, значки и т.п.) с соответствующей символикой на территории РФ", - говорится в документе.
В распоряжении разъясняется, что вышеперечисленная атрибутика была отправлена из Москвы по всем регионам РФ через транспортную компанию "Деловые линии "Эйртранс", а также железнодорожным транспортом. При этом получателями груза выступают региональные руководители предвыборных штабов Навального, подчеркнули в МВД.
"В случае обнаружения данного груза необходимо под различным предлогом затормозить груз и сообщить об обнаружении данных атрибутик в дежурную часть западного линейного управления МВД на транспорте и сотруднику УФСБ по Калининградской области", - отмечается в распоряжении.
На основании этого документа глава федерального избирательного штаба Навального сделал вывод о том, что "власть задействует аппарат силовиков (от ФСБ до линейных отделов полиции на транспорте) для препятствования легальной политической деятельности оппозиции".
"Для любой развитой демократии такой документ - неизбежная причина масштабного политического кризиса. В России - пшик, ничто, соломинка. Однажды, однако, найдется такая соломинка, которая перешибет спину верблюда. Мы сейчас не знаем, что это будет - но точно знаем, что будет", - заявил Волков.
По его мнению, именно такими способами власти пытались сорвать "агитационный субботник" сторонников Навального, который проходил с 8 по 9 июля. "Видно, что агентурная работа и слежка поставлены хорошо: у нас не так много людей знают точные объемы производства, но ФСБшники знают: да, верно, газет было 16 тонн, листовок было 2 миллиона", - подчеркнул Волков.
Отметим, что с начала июля силовики провели череду обысков и изъятий агитматериалов в штабах Навального - в Красноярске, Новосибирске, Орле, Москве, Вологде, Астрахани, Чебоксарах, Перми, Екатеринбурге, Казани, Хабаровске.
14 июля силовики пришли с обыском в предвыборный штаб Навального в Кемерово. "В полицию якобы позвонили и сообщили, что у нас в штабе хранятся экстремистские материалы. Теперь изымают все агитационные листовки и газеты, которые мы только сегодня успели получить. Забрали пять пачек газет по 250 штук в каждой и листовки", - заявили тогда в штабе.
Помимо этого, со штабами Навального во многих городах борются иными способами. В ночь на 14 июля в хабаровском штабе замазали краской окна и залили клеем замочную скважину входной двери. 4 июля активисты общественного движения "Отряды Путина" разгромили штаб Навального в Краснодаре. В апреле штаб в Уфе забросали яйцами, в марте у петербургского штаба подожгли дверь, а в Томске в том же месяце заблокировали дверь монтажной пеной.
3 августа Симоновский суд Москвы оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей за призывы к участию в "агитационном субботнике" 8 и 9 июля. По аналогичному делу также были оштрафованы глава предвыборного штаба оппозиционер Волков (300 тысяч рублей) и координатор московского штаба Николай Ляскин (250 тысяч рублей).
Навального признали виновным в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По версии следствия, Навальный, Волков и Ляскин при помощи YouTube призывали к участию в "скрытой форме публичного мероприятия" - раздаче листовок.
В российских городах 8-9 июля прошли "агитационные субботники" в поддержку Навального, приуроченные к выходу оппозиционера из спецприемника после 25 суток административного ареста. Более 130 человек были задержаны полицией в ходе этих мероприятий за раздачу воздушных шариков и листовок с надписью "Навальный 20!8".