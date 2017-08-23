Штаб Навального опубликовал распоряжение МВД об изъятии агитационных материалов

Глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального, который активно ведет избирательную компанию в преддверии президентских выборов весной 2018 года, Леонид Волков опубликовал фотографию распоряжения за подписью начальника западного линейного управления МВД на транспорте Игоря Астраханцева под любым предлогом задерживать агитационные материалы.

Как сообщил Волков на своей странице в Facebook, фотография документа была сделана на вокзале города Черняховска в Калининградской области. Распоряжение датировано 4 июля 2017 года.

"Из УФСБ по Калининградской области получена информация в отношении планов функционеров федерального штаба Навального распространить агитационный материал (16 тонн газет, 2 млн листовок, футболки, значки и т.п.) с соответствующей символикой на территории РФ", - говорится в документе.

В распоряжении разъясняется, что вышеперечисленная атрибутика была отправлена из Москвы по всем регионам РФ через транспортную компанию "Деловые линии "Эйртранс", а также железнодорожным транспортом. При этом получателями груза выступают региональные руководители предвыборных штабов Навального, подчеркнули в МВД.

"В случае обнаружения данного груза необходимо под различным предлогом затормозить груз и сообщить об обнаружении данных атрибутик в дежурную часть западного линейного управления МВД на транспорте и сотруднику УФСБ по Калининградской области", - отмечается в распоряжении.

На основании этого документа глава федерального избирательного штаба Навального сделал вывод о том, что "власть задействует аппарат силовиков (от ФСБ до линейных отделов полиции на транспорте) для препятствования легальной политической деятельности оппозиции".

"Для любой развитой демократии такой документ - неизбежная причина масштабного политического кризиса. В России - пшик, ничто, соломинка. Однажды, однако, найдется такая соломинка, которая перешибет спину верблюда. Мы сейчас не знаем, что это будет - но точно знаем, что будет", - заявил Волков.

По его мнению, именно такими способами власти пытались сорвать "агитационный субботник" сторонников Навального, который проходил с 8 по 9 июля. "Видно, что агентурная работа и слежка поставлены хорошо: у нас не так много людей знают точные объемы производства, но ФСБшники знают: да, верно, газет было 16 тонн, листовок было 2 миллиона", - подчеркнул Волков.

Отметим, что с начала июля силовики провели череду обысков и изъятий агитматериалов в штабах Навального - в Красноярске, Новосибирске, Орле, Москве, Вологде, Астрахани, Чебоксарах, Перми, Екатеринбурге, Казани, Хабаровске.

14 июля силовики пришли с обыском в предвыборный штаб Навального в Кемерово. "В полицию якобы позвонили и сообщили, что у нас в штабе хранятся экстремистские материалы. Теперь изымают все агитационные листовки и газеты, которые мы только сегодня успели получить. Забрали пять пачек газет по 250 штук в каждой и листовки", - заявили тогда в штабе.

Помимо этого, со штабами Навального во многих городах борются иными способами. В ночь на 14 июля в хабаровском штабе замазали краской окна и залили клеем замочную скважину входной двери. 4 июля активисты общественного движения "Отряды Путина" разгромили штаб Навального в Краснодаре. В апреле штаб в Уфе забросали яйцами, в марте у петербургского штаба подожгли дверь, а в Томске в том же месяце заблокировали дверь монтажной пеной.

3 августа Симоновский суд Москвы оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей за призывы к участию в "агитационном субботнике" 8 и 9 июля. По аналогичному делу также были оштрафованы глава предвыборного штаба оппозиционер Волков (300 тысяч рублей) и координатор московского штаба Николай Ляскин (250 тысяч рублей).

Навального признали виновным в повторном нарушении правил организации массовых мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По версии следствия, Навальный, Волков и Ляскин при помощи YouTube призывали к участию в "скрытой форме публичного мероприятия" - раздаче листовок.

В российских городах 8-9 июля прошли "агитационные субботники" в поддержку Навального, приуроченные к выходу оппозиционера из спецприемника после 25 суток административного ареста. Более 130 человек были задержаны полицией в ходе этих мероприятий за раздачу воздушных шариков и листовок с надписью "Навальный 20!8".