Штаб главы Фонда борьбы с коррупцией Навального закидали яйцами

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Телеканал "Дождь"
вторник, 4 апреля 2017 г. 12:46
Штаб главы российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального закидали яйцами.
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Об этом руководитель штаба Лилия Чанышева написала на своей странице «ВКонтакте».

«Это случилось вчера до нашего прихода в штаб. Стеклянная входная группа была закидана яйцами, сильно запачканы все четыре стекла», — рассказала Чанышева агентству «Интерфакс-Поволжье». Она добавила, что вызвала полицию на место происшествия, однако не уточнила подробностей.

В пресс-службе регионального управления МВД агентству сообщили, что не комментируют этот инцидент. Штаб Навального в Уфе открылся 4 марта.

Ранее штабы Навального в других городах также подверглись нападению неизвестных. В Нижнем Новгороде дверь в штаб залили монтажной пеной, а в Санкт-Петербурге ее подожгли.

Телеканал "Дождь"
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