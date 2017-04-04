Штаб главы Фонда борьбы с коррупцией Навального закидали яйцами

Штаб главы российского Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального закидали яйцами.

Об этом руководитель штаба Лилия Чанышева написала на своей странице «ВКонтакте».

«Это случилось вчера до нашего прихода в штаб. Стеклянная входная группа была закидана яйцами, сильно запачканы все четыре стекла», — рассказала Чанышева агентству «Интерфакс-Поволжье». Она добавила, что вызвала полицию на место происшествия, однако не уточнила подробностей.

В пресс-службе регионального управления МВД агентству сообщили, что не комментируют этот инцидент. Штаб Навального в Уфе открылся 4 марта.

Ранее штабы Навального в других городах также подверглись нападению неизвестных. В Нижнем Новгороде дверь в штаб залили монтажной пеной, а в Санкт-Петербурге ее подожгли.