Шойгу заявил о намерении подписать дорожную карту военного сотрудничества с Китаем

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NEWSru.com
среда, 7 июня 2017 г. 13:19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о намерении подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем на ближайшие три года.
© RIA/Scanpix

"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать", - цитирует ТАСС заявление российского министра в ходе двусторонней встречи с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

"Важно, что Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность", - отметил Шойгу. Он добавил, что уровень российско-китайских переговоров "свидетельствует о конструктивном диалоге по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности", пишет newsru.com

Глава Минобороны РФ обратил внимание на то, что отношения России и Китая "находятся на высоком уровне, стабильно развиваются". Этому способствуют отношения лидеров двух государств, подчеркнул министр. "Недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе в текущем году", - сказал он.

В свою очередь, министр обороны КНР напомнил о масштабных совместных мероприятиях по линии военных ведомств, которые стороны планируют провести в 2017 году. "В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия", - цитирует его РИА "Новости".

"В последние годы, - отметил Чан Ваньцюань, - под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление".

Оба участника состоявшейся в Астане встречи подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в ходе недавних переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь".

Двусторонняя встреча глав военных ведомств РФ и КНР состоялась в рамках совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит 7 июня в столице Казахстана.

Ранее стало известно, что партнеры Москвы по ШОС поддержали российскую инициативу о создании при совете министров обороны ШОС рабочей группы для консультаций по военной безопасности и обмена данными о ситуации в регионе. Сергей Шойгу на совещании с коллегами из входящих в организацию стран призвал их вместе создавать эффективные инструменты для пресечения проникновения терроризма и радикализма в зоне ответственности Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание следует уделять организации оперативного обмена данными о деятельности террористических группировок, добавил Шойгу.

https://www.newsru.com/world/07jun2017/shoigu.html

NEWSru.com
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