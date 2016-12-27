Шойгу выделил 70 квартир на спасение ансамбля имени Александрова

По мнению Шойгу, выделение квартир коллективу позволит возродить ансамбль как можно быстрее.
"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", - объяснил российский министр обороны.
Помимо этого именем погибшего руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.
В эфире телеканала "Россия 24" Сергей Шойгу заверил, что принимаются все необходимые меры для расследования причин катастрофы и поисков тел погибших.
Ту-154 министерства обороны России разбился рано утром 25 декабря на второй минуте полета после взлета в аэропорту Сочи.
На борту находилось 92 человека, включая экипаж лайнера. Самолет направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Ансамбль имени Александрова должен был выступить там перед российскими военнослужащими.
В авиакатастрофе также погибла Елизавета Глинка, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", девять журналистов российских федеральных телеканалов и два чиновника минобороны.