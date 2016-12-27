Шойгу выделил 70 квартир на спасение ансамбля имени Александрова

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bbcrussian.com
вторник, 27 декабря 2016 г. 13:54
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, большинство участников которого погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154 в Черном море в минувшее воскресенье.
© AP/Scanpix nuotr.

По мнению Шойгу, выделение квартир коллективу позволит возродить ансамбль как можно быстрее.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль вооруженных сил РФ", - объяснил российский министр обороны.

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Помимо этого именем погибшего руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.

В эфире телеканала "Россия 24" Сергей Шойгу заверил, что принимаются все необходимые меры для расследования причин катастрофы и поисков тел погибших.

Ту-154 министерства обороны России разбился рано утром 25 декабря на второй минуте полета после взлета в аэропорту Сочи.

На борту находилось 92 человека, включая экипаж лайнера. Самолет направлялся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Ансамбль имени Александрова должен был выступить там перед российскими военнослужащими.

В авиакатастрофе также погибла Елизавета Глинка, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", девять журналистов российских федеральных телеканалов и два чиновника минобороны.

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