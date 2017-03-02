Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией

 (3)
bbcrussian.com
четверг, 2 марта 2017 г. 18:15
Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.
© Reuters-Scanpix

О докладе Шойгу сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее о том, что сирийская армия заняла стратегически важные части Пальмиры, находившейся под контролем запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство", сообщило сирийское государственно информационное агентство САНА.

По данным сирийского агентства, армия вошла в историческую часть Пальмиры в середине дня в среду. Город покидают боевики ИГ, сообщает САНА.

Перелом в ходе сражений за Пальмиру наступил в воскресенье, когда боевики ИГ начали сдавать свои позиции. Во вторник сирийская армия смогла достигнуть пригорода Пальмиры.

Пальмира - древний город с множеством историческим памятников, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Сирийская армия в марте прошлого года в первый раз освободила город от боевиков ИГ, которые удерживали контроль над ним в течение 10 месяцев.

После освобождения города выяснилось, что боевики уничтожили в нем множество важных культурных и исторических объектов. В городе также было обнаружено массовое захоронение жертв ИГ.

В декабре 2016 года стало известно, что боевики ИГ вновь вошли в Пальмиру. Представители организации напали на город и в ходе боев, длившихся несколько дней, получили над ним контроль.

В феврале этого года российское минобороны сообщило, что боевики ИГ свозят в Пальмиру взрывчатку, чтобы разрушить оставшиеся в городе исторические памятники.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией (3)

Шойгу сообщил о взятии Пальмиры сирийской армией
Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом (1)

Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом
Россия не вмешивалась во внутренние дела США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Медведева назвала "пропагандистскими выпадами" расследование ФБК (3)

Dmitrijus Medvedevas Izraelyje
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» премьера, носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток (1)

Полковника МВД Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток
Бывший руководитель отдела "Т" главного управления по борьбе с экономическими преступлениям МВД Дмитрий Захарченко, у которого после задержания было изъято около 9 млрд рублей, стал подозреваемым еще по двум эпизодам взяточничества.

Фонд Навального рассказал об усадьбах, яхтах и виноградниках Медведева (88)

Vladimiras Šamanovas, Dmitrijus Medvedevas
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал свое самое масштабное расследование. Главным героем разоблачительной публикации стал ближайший соратник президента страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В материале "Он вам не Димон" речь идет об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, которые нашлись у высокопоставленного политика.
Facebook друзья
Rambler's Top100