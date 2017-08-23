Шойгу рассказал о фактическом окончании гражданской войны в Сирии

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Телеканал "Дождь"
среда, 23 августа 2017 г. 17:35
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии. Об этом сказал на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом, передает «Интерфакс».
© RIA/Scanpix

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других [оппозицию от террористов], создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — отметил Шойгу.

Он добавил, что российские военные «с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны» в борьбе с террористическими организациями «Джабхат-ан-Нусра» и «Исламское государство».

Ранее 13 августа Минобороны рассказало об освобождении сирийского города Эс-Сухне от ИГ. Сообщалось, что это открыло «возможности сирийским правительственным войскам для наступления и деблокирования города Дэйр-Эз-Зор», который Минобороны считало ключевым в операции против террористов.

Шойгу рассказывал, что за последние два месяца подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза. Министр обороны тогда назвал это «серьезным успехом». Он объяснял, что с начала операции в Сирии параллельно шло две войны. «Одна война с террористами, вторая война гражданская, война оппозиции с властью», — отмечал Шойгу.

По его словам, России нужно было отделить боевиков террористических организаций от сирийской оппозиции, чтобы «понимать, куда бить».

Телеканал "Дождь"
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