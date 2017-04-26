Шойгу предложил создать коалицию стран для разминирования Сирии

«Предлагаю сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать в разминировании объектов в Сирии. Кроме того, считаю целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам», — сказал он.

По словам Шойгу, Россия, Турция и Иран «сдвинули с мертвой точки» проблему разграничения в Сирии запрещенной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и конструктивной оппозиции, передает «Интерфакс».

В конце декабря Россия отправила в Сирию отряд саперов и кинологов для разминирования восточных районов Алеппо. Группа вернулась в конце февраля. В марте 2016 года российские саперы отправлялись в Сирию для разминирования Пальмиры.