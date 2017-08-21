Шесть СМИ оштрафуют за публикацию видео с баттлом Oxxxymiron и Гнойного

Роскомнадзор решил оштрафовать шесть СМИ, в том числе сайт Дождя, за публикацию видеозаписи рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме Дождя, оштрафованы будут РИА Новости, сайты «Московского комсомольца», журнала Maxim и газеты «Аргументы и факты», а также издание Republic.

26 изданий, которые разместили в своих публикациях гиперссылки на видео с батллом, направят «профилактические письма».

Видео рэп-баттла Oxxxymiron и Гнойного было опубликовано в ночь на 14 августа и собрало более 18 миллионов просмотров. Баттл между рэперами прошел 6 августа в Санкт-Петербурге.