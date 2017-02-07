Сервис "Яндекс.Деньги" отключил кошелек для кампании Навального

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 10:11
Российский платежный сервис "Яндекс.Деньги" отключил электронный кошелек, на который собирались деньги в поддержку выдвижения в президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщил его соратник Леонид Волков.
© Reuters

"Собственно переводов с "Яндекс.Денег" на "Яндекс.Деньги" было немного, но мы также использовали "Яндекс.Кошелек" в качестве приемника платежного шлюза с банковских карт, и вот по этому каналу на счета кампании приходило около 45% всех поступлений", - написал Волков в "Фейсбуке".

Он пояснил, что в распоряжении Навального остаются такие сервисы, как PayPal, а также возможность отправить пожертвование напрямую на банковский счет или с карты на карту.

В январе сервис "Яндекс-Деньги" сообщил о планах по ограничению возможностей использования электронных кошельков для сбора средств на политическую деятельность.

Как поясняли Русской службе Би-би-си в пресс-службе сервиса, такое решение принято в связи с тем, что закон требует ограничивать использование электронных кошельков способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно.

Сам Навальный утверждал, что его знакомые в "Яндекс.Деньгах" неофициально предупреждали его о давлении на них со стороны Центробанка России.

В связи с этим оппозиционер написал на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной открытое письмо, в котором потребовал прекратить давление на "Яндекс.Деньги". ЦБ в ответ потребовал от Навального либо назвать конкретные фамилии, либо извиниться.

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Сервис Яндекс.Деньги отключил кошелек для кампании Навального
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