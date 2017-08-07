Серебренников рассказал об отобранном загранпаспорте

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 7 августа 2017 г. 14:39
Российский режиссер Кирилл Серебренников не может выехать за границу, где должен ставить оперу, так как ранее у него забрали загранпаспорт. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.
© Reuters/ Scanpix

«До сих пор я — лишь свидетель [по делу о хищениях в «Седьмой студии»], но у меня забрали загранпаспорт, я не могу выехать за границу», — сказал он.

Серебренников добавил, что в сентябре он должен инсценировать в Штутгарте сказочную оперу «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка.

«Я надеюсь, что смогу выполнить мой договор. Я буддист, я медитирую, так я пытаюсь справиться со своими делами», — сказал он (цитата по Inosmi).

Серебренников также рассказал, что ему звонил генеральный директор Большого театра Владимир Урин и спрашивал, что режиссер будет делать в декабре. По его словам, Урин хотел бы показать балет «Нуреев» 9 и 10 декабря.

Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу о хищениях в «Седьмой студии», которую он основал. В конце мая в его квартире и в «Гоголь-центре» прошли обыски в рамках этого дела.

Следствие считает, что в 2012 году были похищены средства из бюджета, которые выделили на спектакль «Сон в летнюю ночь». Прокурор на заседании по делу бывшего продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского сказал, что спекталь не был поставлен. При этом его премьера состоялась осенью 2012 года на площадке «Винзавода», описание и ссылки на рецензии опубликованы на сайте «Гоголь-центра».

Телеканал "Дождь"
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