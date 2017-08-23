Серебренников рассказал о своем "показательном" задержании

Режиссер Кирилл Серебренников рассказал подробности своего задержания по делу об особо крупном мошенничестве, в рамках которого ему 22 августа было предъявлено обвинение, а днем позже, как ожидается, будет избрана мера пресечения. Побеседовать с худруком "Гоголь-центра", отправленным после допроса в изолятор временного содержания N1 (ИВС-1) ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, удалось журналисту телеканала "Дождь".

По словам Серебренникова, его поместили в стандартную трехместную камеру. Его сокамерником оказался человек, подозреваемый в получении взятки.

Как рассказал режиссер, в Москву его девять часов везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга, забрав практически со съемочной площадки. После этого он пробыл у следователей с 9:00 до 17:00. Режиссер отметил, что "следователи ведут себя вежливо".

Серебренников подчеркнул, что "поражен" предъявленным ему обвинением и считает его "удивительным". По словам режиссера, он не пропускал ни одной встречи со следователем по делу "Седьмой студии", по которому ранее проходил как свидетель. В связи с этим свое задержание Серебренников считает "показательным", так как он не видит смысла "ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов".

Серебренников также сообщил, что после задержания он позвонил своему адвокату и коллегам, которым сказал "во что бы то ни стало" выпустить новый спектакль.

"Выходит, я специально создал преступную группу, назвал ее "Платформа" для того, чтобы украсть у государства 68 миллионов рублей? Это просто оскорбление", - передала журналистка телеканала слова Серебренникова после общения с режиссером в изоляторе.

При этом художественный руководитель "Гоголь-центра" не стал отвечать на вопрос о том, кто именно дал на него показания. Ранее в СК заявили, что вина Серебренникова "подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами".

Серебренникову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По версии следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультом было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым была создана АНО "Седьмая студия", к работе в которой он привлек Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других лиц.

Они разрабатывали планы мероприятий, содержавшие заведомо завышенные сведения об их количестве и стоимости, и представляли их в Минкульт, пояснили в СК. В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия.

"Также Серебренников поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа", - пояснила представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, под видом оплаты этих договоров поступающие от Минкульта денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.

"Всего в результате преступных действий Серебренникова было похищено не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета", - резюмировали в СК.

Режиссера задержали в ночь на 22 августа в гостинице в Санкт-Петербурге, где он снимал фильм о Викторе Цое "Лето". Из Северной столицы его доставили в Москву в здание Следственного комитета. В среду, 23 августа, режиссеру может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста.