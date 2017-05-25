SERB: у полиции нет претензий к активистам в связи с нападением на Навального

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bbcrussian.com
четверг, 25 мая 2017 г. 08:19
Полиция не имеет претензий к движению SERB и его участнику, которого оппозиционеры называли человеком, напавшим на политика Алексея Навального с зеленкой. Об этом лидер организации Гоша Тарасевич (настоящее имя - Игорь Бекетов) заявил в эфире "Эха Москвы".
© AP / Scanpix

"Мы тут не при делах. Сотрудники правоохранительных органов были удовлетворены ответом. Правда, взяли с нас подписку о неразглашении", - рассказал он.

По словам Тарасевича, активисты движения дали показания, и больше их в полицию не вызывали.

"Чтобы нас обвинять, нужно было предоставить более твердые доказательства", - заявил он.

Неизвестный мужчина, не говоря ни слова, облил политика зеленкой после выступления на форуме в Москве 27 апреля. Это было уже второе нападение на Навального с применением этого антисептика - первый раз его облили зеленкой в Барнауле 20 марта.

Видеозапись нападения, в результате которого оппозиционер получил химический ожог, спустя несколько дней опубликовал телеканал РЕН. На ней были замазаны лица мужчины, облившего политика зеленкой, и еще одного человека, по всей видимости, снимавшего все на камеру.

Позже выяснилось, что на сервер телеканала были загружены четыре версии видео с нападением, на одной из которых лицо второго человека не было скрыто.

Пользователи "Твиттера" опознали в нем Алексея Кулакова и назвали его активистом радикального движения SERB. Кулаков подтвердил, что на видео именно он, но сказал, что не причастен к нападению на Навального.

В человеке, непосредственно осуществившем нападение, пользователи также обнаружили сходство с одним из активистов SERB.

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