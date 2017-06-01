Сенатор: в 2016 году в России 720 детей покончили с собой

В России в 2016 году 720 детей покончили жизнь самоубийством, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на пленарной сессии Всероссийского родительского форума в Уфе.

Кроме того, по данным сенатора, 19 детей погибли в результате "зацепинга" (катания на вагонах поездов).

По ее данным, Роскомнадзор в 2016 году пресек работу 150 "групп смерти" в соцсетях и 65 групп, посвященных "зацепингу".

Гумерова считает, что для предотвращения самоубийств среди подростков "одних законов мало".

"Мы сегодня должны заниматься просвещением наших детей, просвещением родительского сообщества", - цитирует Гумерову Интерфакс.

По данным Следственного комитета России, за последние три года совершили суицид 2205 детей. По статистике Роскомнадзора, в 2016 году было выявлено 4751 ссылок на сайты, содержащие запрещенную информацию о способах совершения самоубийства или призывах к нему.

Совет Федерации в среду одобрил поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за склонение к самоубийству, в том числе через "группы смерти" в соцсетях.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В материале утверждалось, что за полгода 130 несовершеннолетних стали жертвами "огромного сообщества" групп, "подталкивающих детей к суициду" в сети "ВКонтакте". При этом статья содержала оговорку, что ее автор Галина Мурсалиева и эксперты "не могли внимательно изучить все 130 случаев суицида детей".

После выхода статьи был арестован человек, имеющий отношение к упоминаемым в статье "группам смерти" - администратор одной из них Филипп Будейкин (по прозвищу Филипп Лис), 21-летний житель Московской области. В ряде интервью он то признавал, то отрицал свою причастность к нескольким подростковым суицидам.