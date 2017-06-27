Сечин рассказал о планах "Роснефти" увеличить добычу на 500 млн тонн

«Роснефть» за 20 лет планирует увеличить добычу нефти на 500 миллионов тонн, говорится в статье главы компании Игоря Сечина в газете «Известия».

«Наш анализ показывает, что существующие запасы позволяют нам за 20 лет добыть на 500 млн т нефти больше, чем предполагают наши существующие технические планы. Но это можно сделать только при условии повышения эффективности процессов добычи», — пишет Сечин.

Для того, чтобы добиться этого, нужно повысить коммерческую скорость бурения, применять технологию многостадийного гидроразрыва пласта и увеличить долю горизонтального бурения скважин как минимум до 40%, пишет глава «Роснефти».

По мнению Сечина, время высоких цен на нефть осталось в прошлом, но альтернативными источниками энергии ее не получится заменить как минимум до 2050 года, а преимущество получат производители с низкими издержками.

По его словам, в задачи компании также входит увеличение добычи газа до 100 миллиардов кубометров к 2020 году и рост ее доли на российском газовом рынке до 20%.

Сечин добавил, что «Роснефть» расширяет газовый бизнес за рубежом, и привел в пример проект Zohr на шельфе Египта, а также возможные проекты в Венесуэле, Бразилии, Мозамбике, Вьетнаме и Норвегии.

По словам Сечина, «Роснефть» ожидает от стратегии, над которой сейчас работает, роста капитализации на 25-30%.

«Думаю, новая стратегия позволит нам выплачивать дивиденды на уровне 50% от прибыли, что способствует росту акций и, соответственно, капитализации компании. Мы ожидаем, что реализация стратегии „Роснефть 2022“ даст повышение капитализации на 25-30%», — отметил он.