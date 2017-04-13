Сечин и Кадыров пригрозили FT иском из-за статьи об их ссоре

"Нас связывают многолетние и многосторонние уважительные деловые и человеческие отношения. Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте "Роснефти".

В статье, вызвавшей недовольство Сечина и Кадырова, FT со ссылкой на источник писала, что критика главы Чечни в адрес "Роснефти" привела к настолько серьезному противостоянию с Сечиным, что "появилась необходимость" в расследовании "чеченского следа" в теракте в петербургском метро.

"Заявления о "чеченском следе", на который некто якобы пытается навести в ходе расследования терактов в Петербурге, является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием", - говорится в заявлении Сечина и Кадырова.

Ранее публикацию прокомментировал пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев, который заявил, что у "Роснефти" могут быть рабочие разногласия с партнерами, но этот рабочий процесс не влияет на отношения.

Он назвал сообщения СМИ о конфликте "провокацией банды [экс-главы ЮКОСа Михаила] Ходорковского".

Михаил Ходорковский не комментировал слова Леонтьева.

Отношения между Сечиным и Кадыровым обострились в марте, когда глава Чечни отказался платить "Роснефти" 12,5 млрд рублей (220 млн долларов) за активы компании в республике. По словам Кадырова, "это смешно, цена завышена".