Сделка Сбербанка и "Яндекс.Маркета": появится ли в России свой Amazon

Сбербанк и "Яндекс" решили создать совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета". Банк вложит в новый проект 30 миллиардов рублей (500 млн долларов). Как изменится жизнь россиян, которые любят покупать товары в интернете?

"Яндекс" и Сбербанк создадут совместную компанию в сфере интернет-торговли. Они подписали документы о намерениях, то есть им еще предстоит заключить обязывающее соглашение о создании совместного предприятия. Создаваемый совместный бизнес партнеры оценивают в 60 млрд рублей.

Для покупателей сделка будет полезна тем, что оплата товаров станет проще и безопаснее, заявил гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков. Кроме того, появятся новые сервисы, например, покупка товаров в кредит, отмечают в интернет-компании.

В 2016 году "Яндекс.Маркет" выделился в отдельную компанию. Эксперты предполагали, что это могло быть связано с желанием "Яндекса" привлечь для торговой площадки сторонние инвестиции.

Гришаков объяснял, что "Маркет" как подразделение "Яндекса" развивался недостаточно быстро, процесс принятия решений усложнялся. После выделения в отдельную команду у "Маркета" появилась независимость и ответственность за результат, добавлял он.

У Сбербанка и "Яндекса" уже есть совместный бизнес. В конце 2012 года финорганизация купила три четверти "Яндекс.Денег".

Как Amazon

Сделка выгодна обеим сторонам, сказал Би-би-си президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

"Сбербанк получает высокотехнологичный актив в лучшей для инвестирования отрасли, а "Яндекс" - не только деньги, но и административный ресурс, которого сейчас компании сильно не хватает", - отмечает эксперт.

Кроме того, у Сбербанка большой массив данных и крупнейшая сеть отделений, которую можно использовать для выдачи интернет-заказов и рекламы, добавляет президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

Таким образом, у "Яндекс.Маркета" появится возможность выйти в офлайн и развиваться по модели онлайн-гипермаркета, о которой Гришаков рассказывал в июле 2017 года.

"Будем сильно развиваться в офлайне", - говорил руководитель компании, добавляя, что сервис намерен "расширять физический контакт с товаром". Для этого "Яндекс.Маркет" собирается нанимать людей, которые будут заниматься логистикой, планированием и маркетингом.

Сейчас сервис представляет собой только интернет-версию - это агрегатор магазинов и онлайн-витрина, на которой продавцы размещают свои товары.

"Очевидно, что "Яндекс.Маркет" хочет стать российским Amazon или Alibaba", - говорит Алексей Федоров.

"Яндекс.Маркету" придется приложить очень большие усилия для увеличения своей доли. Он должен наращивать долю с помощью рекламы, продвижения и так далее, - добавляет эксперт. - И тогда он имеет все перспективы стать номером один, как, например, Amazon в Европе и Америке".

У "Яндекс.Маркета" хороший потенциал, соглашается Александр Иванов. "Можно предполагать, что компания номер три после Авито и AliExpress сможет побороться за первую строчку", - говорит он.

В целом эта сделка - позитивное для рынка событие, добавляет эксперт. "Вот чего нам на самом деле не хватает сегодня на рынке, так это - конкуренции. Думаю, в итоге все окажутся в выигрыше, в первую очередь - покупатель, который кошельком голосует за развитие отрасли", - считает эксперт.