Сбербанк начал обслуживать обладателей паспортов ЛНР и ДНР

В отделениях Сбербанка начали принимать клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов, — сказали в пресс-службе, — На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка».

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных самопровозглашенными властями ЛНР и ДНР. Согласно указу, действительными считаются документы об образовании и квалификации, свидетельства о рождении и браке, регистрационные знаки транспортных средств.

После этого РБК спросил банки, готовы ли они обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР. Банки, входящие в топ-зо, сообщили, что готовы обслуживать только граждан России. Лишь в нескольких официально признали, что у них действуют ограничения при работе с владельцами документов самопровозглашенных республик.

Также в начале февраля РБК опубликовало расследование о том, что паспорта жителей ДНР и ЛНР уже фактически признавались на территории России. Они могли купить билеты на самолет или поезд, а также забронировать номер в гостинице.