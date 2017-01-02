Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву

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bbcrussian.com
понедельник, 2 января 2017 г. 10:49
Самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву. Их привез специальный борт авиакомпании "Россия" - официального перевозчика президента и членов правительства.
Lėktuvas leidžiasi pasiimti Rusijos diplomatų
© AFP/Scanpix

35 сотрудников российских учреждений в четверг были объявлены персонами нон-грата в США. В течение 72 часов они и члены их семей - всего 96 человек - должны были покинуть США.

"Последние предновогодние дни они [высылаемые сотрудники] провели без сна и отдыха, укладывая багаж и параллельно "закрывая" хвосты - волей-неволей за годы жизни все обрастаем бытовыми обязательствами, которые при отъезде требуют внимания", - написал на своей странице в Фейсбуке сотрудник посольства России в Вашингтоне Юрий Мельник, описывая отъезд коллег.

29 декабря Вашингтон объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США.
В санкционный список добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые заместители. Кроме того, власти США запретил российским дипломатам посещать две загородные резиденции, заявив, что эти резиденции использовались для разведывательных действий.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать США, хотя это принято в дипломатической практике. В его заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что все американские дипломаты могут остаться в России, а их дети могут посетить новогоднюю елку в Кремле.

Свое решение Путин объяснил нежеланием опускаться до "кухонной" дипломатии.
Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, назвал такой шаг Путина "очень умным".

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