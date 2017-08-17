Саакашвили пообещал вернуться на Украину 10 сентября

В ходе онлайн-конференции Саакашвили призвал своих сторонников содействовать его возвращению и озвучил номер горячей линии, по которому они могут получить соответствующие инструкции: в частности, политик допустил создание "живого коридора", который помог бы ему пересечь границу.

После издания указа о лишении Саакашвили гражданства Украины представители официального Киева заявляли, что считают его украинские документы недействительными и не допустят его на территорию страны.

Ранее Саакашвили заявлял о намерениях вернуться на Украину и вернуть себе ее паспорт в результате "мобилизации людей" на протест.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении политика украинского гражданства за предоставление ложных данных при получении паспорта.

В миграционной службе Украины утверждают, что с момента издания этого указа паспорт Саакашвили является недействительным, однако на протяжении последних дней политик посетил сразу несколько стран Европы, используя, по его словам, именно украинский паспорт.

Легальные основания

Михаил Саакашвили заявил, что собирается пересечь наземную границу Украины со стороны Польши в пункте пропуска "Краковец" 10 сентября и предостерег официальный Киев от создания ему препятствий в возвращении на Украину и "превращения его приезда в цирк для российских телеканалов".

По словам Саакашвили, даже после лишения гражданства указом Петра Порошенко у него имеются все легальные основания для возвращения на Украину, где он собирается доказывать неправомерность этого решения в судебном порядке.

"Даже если я являюсь человеком без гражданства [...], то я - человек без гражданства, живущий в Украине. У меня постоянный адрес проживания в Украине. У меня почти все мои личные вещи в Украине", - объяснил он.

После возвращения, заявил Саакашвили, он намерен продолжать политическую деятельность на Украине: в частности, он собирается проводить "кастинг новых лиц" для своей команды и разрабатывать законопроектвы для реформирования страны.

Из губернаторов в оппозиционеры

Михаил Саакашвили переехал на Украину после победы Евромайдана.

В мае 2015 года Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему украинский паспорт с формулировкой: как "лицу, принятие которого в гражданство Украины составляет государственный интерес".

После отставки с этого поста в ноябре прошлого года Саакашвили ушел в оппозицию к президенту Украины.

В конце 2016 года он инициировал создание партии "Рух (движение) новых сил".

В июле этого года, за считанные дни до появления указа о лишении гражданства Саакашвили объявил о "всеобщей мобилизации" и создании "штабов совместных действий" с другими оппозиционными силами, провозгласив своей целью "снесение проворовавшейся олигархической власти".

Активная деятельность Саакашвили не ограничивалась критическими заявлениями в адрес киевской власти: он стал ведущим общественно-политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

"Порошенко рассматривал меня как самую главную проблему для удержания власти для него и олигархов", - заявил Саакашвили в интервью Би-би-си.

"Удар в спину"

26 июля 2016 года президент Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

Причиной этого шага якобы стало получение украинской стороной информации о том, что Саакашвили внес в анкету для получения паспорта Украины не соответствующие действительности данные: он не указал, что пребывает под следствием в Грузии.

Ранее на родине Саакашвили предъявили целый ряд обвинений - в том числе по делу о насильственном разгоне протестной акции в Тбилиси в ноябре 2007 года, злоупотреблении служебными полномочиями и растрате бюджетных средств.

Грузинские власти добивались выдачи экс-президента, но до последнего времени Киев оставлял соответствующие ходатайства без рассмотрения.

В оперативно записанном видеообращении Саакашвили заявил, что ни одна страна в мире, в том числе и Украина, "не признает" уголовные дела, возбужденные против него грузинскими правоохранительными органами. Ранее он неоднократно называл обвинения в свой адрес политически мотивированными.

В интервью Би-би-си Михаил Саакашвили назвал указ о лишении себя гражданства "трусливым актом президента Порошенко", "ударом ножом в спину", а также результатом "грязного сговора олигархов" против него.

США-Польша-Литва-Венгрия

На момент подписания указа о лишении гражданства Украины Михаил Саакашвили пребывал за ее пределами, в США.

В связи с этим некоторые эксперты высказывали предположения, что экс-президент будет оставаться на территории этой страны в статусе апатрида на протяжении неопределенного времени - Саакашвили заявил, что не имеет паспортов других государств и не собирается их получать.

Тем не менее, уже 4 августа Саакашвили прибыл в Варшаву - как он утверждал, на основании имеющегося у него на руках украинского паспорта.

Через несколько дней экс-президент Грузии прилетел в Вильнюс, а позже - отметился на территории Венгрии.

В ходе онлайн-конференции в среду Саакашвили заявил, что пребывает на территории Польши.

Кроме того, он сообщил, что сразу несколько европейских стран предложили ему получить их гражданство.

"Я - бывший пограничник"

В Государственной миграционной службе Украины отказываются комментировать юридические аспекты трансграничных поездок Саакашвили.

В ведомстве объясняют: документы любого лица, чье гражданство прекращается указом президента, автоматически признаются недействительными с момента издания такого указа. Данные об этом безотлагательно заносятся в открытую базу недействительных документов, доступ к которой имеют в том числе зарубежные пограничники.

Вместе с тем, как пояснили Би-би-си в миграционной службе, Украина не обязана информировать зарубежные компетентные органы о признании украинских документов недействительными.

В Государственной пограничной службе Украины исключили возможность допуска на территорию страны лица с недействительным паспортом.

"Если гражданин с недействительным паспортом появится на границе Украины, по законодательству мы должны у него этот паспорт изъять и, соответственно, данный гражданин не пропускается на территорию Украины", - заявил информагентству "Укринформ" помощник главы ведомства Олег Слободян.

Сам Саакашвили утверждает, что у него есть "много разных возможностей" вернуться на Украину.

"Я бывший украинский пограничник (Саакашвили проходил срочную армейскую службу в пограничных войсках КГБ СССР в Закарпатской области Украинской ССР - прим. Би-би-си). Пускай он [Петр Порошенко] об этом не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Соратник Саакашвили, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил, что партия "Рух новых сил" готова встретить своего лидера на границе Украины и "обеспечить ему въезд в страну".

"Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его [Саакашвили] к админответственности, а лиц, содействующих такому незаконному пересечении границы - к уголовной ответственности", - отреагировал на эти заявления заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Что дальше?

Киевские политологи, опрошенные Би-би-си, скептично относятся к политическим перспективам Саакашвили и анонсированной "всеобщей мобилизации" на Украине - по крайней мере, в настоящее время.

Они напоминают, что, согласно социологическим замерам, электоральный рейтинг его партии не превышает 2% от общего количества избирателей, а мобилизационный потенциал "Руха новых сил", по их мнению, очень ограничен.

"За последние месяцы они не провели ни одной серьезной акции. Попытки были, но это не сравнить с тем, что делали другие [оппозиционеры] - "торговой блокадой" Донбасса или (февральской) акцией националистов", - говорит Би-би-си руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Мы не видим его политической организации, развернутой в регионах, - а ведь от этого зависит успех любой мобилизационной игры", - добавляет руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он напоминает: в день, когда стало известно о лишении Саакашвили гражданства, его соратники вместо обещанного масштабного "веча" вывели на Майдан Незалежности лишь несколько десятков несогласных с решением властей активистов.

Возможно, более успешной игра Саакашвили окажется после его объединения с другими многочисленными оппонентами Порошенко внутри Украины?

В конце концов, о присоединении к инициативе по созданию "штабов совместных действий" заявили партия "Справедливость" бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и общественное движение "Хвыля" ("Волна") депутата Верховной рады Виктора Чумака. А протест против лишения Саакашвили гражданства выразили оппозиционные парламентские партии "Самопомощь" и "Батькивщина".

Но эксперты скорее не верят в возможность плодотворного сотрудничества между киевскими оппозиционерами и Саакашвили.

"А зачем им Саакашвили в Украине? Ведь он - их конкурент, хоть и не самый актуальный. Помогая ему вернуться, они "накачивают" его в рейтинговом плане, а ведь он их конкурент на потенциальных парламентских выборах, он будет отбирать у них голоса", - считает политолог Владимир Фесенко.