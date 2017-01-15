С 86-го этажа небоскреба в "Москва-сити" выпал человек

Из небоскреба в деловом районе столицы "Москва-сити" выпал человек. По разным данным, он выпал из окна либо 83-го, либо 86-го этажа в небоскребе "Око". Молодой человек выпал из окна одного из гостиничных номеров. АГН "Москва" позже сообщило, что причиной смертельного инцидента стала неудачная попытка сделать селфи на высоте.