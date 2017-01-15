С 86-го этажа небоскреба в "Москва-сити" выпал человек

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NEWSru.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:10
Из небоскреба в деловом районе столицы "Москва-сити" выпал человек. По разным данным, он выпал из окна либо 83-го, либо 86-го этажа в небоскребе "Око". Молодой человек выпал из окна одного из гостиничных номеров. АГН "Москва" позже сообщило, что причиной смертельного инцидента стала неудачная попытка сделать селфи на высоте.
© AP/Scanpix

Факт обнаружения тела ТАСС подтвердили в пресс-службе полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Телеканал "Рен ТВ" сообщает, что тело молодого человека упало на припаркованный под зданием внедорожник Gelendwagen.

"Лайф" утверждает, что погибший - юноша, и ЧП произошло на глазах у его отца.

В другом материале "Лайф" со ссылкой на очевидцев сообщает две возможные версии произошедшего. По одной юноша якобы пытался сделать селфи и выпал по неосторожности. По другой - выбежал на вертолетную площадку и покончил с собой после ссоры с отцом.

NEWSru.com
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