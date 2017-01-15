С 86-го этажа небоскреба в "Москва-сити" выпал человек

Из небоскреба в деловом районе столицы "Москва-сити" выпал человек. По разным данным, он выпал из окна либо 83-го, либо 86-го этажа в небоскребе "Око". Молодой человек выпал из окна одного из гостиничных номеров. АГН "Москва" позже сообщило, что причиной смертельного инцидента стала неудачная попытка сделать селфи на высоте.
Факт обнаружения тела ТАСС подтвердили в пресс-службе полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Телеканал "Рен ТВ" сообщает, что тело молодого человека упало на припаркованный под зданием внедорожник Gelendwagen.
"Лайф" утверждает, что погибший - юноша, и ЧП произошло на глазах у его отца.
В другом материале "Лайф" со ссылкой на очевидцев сообщает две возможные версии произошедшего. По одной юноша якобы пытался сделать селфи и выпал по неосторожности. По другой - выбежал на вертолетную площадку и покончил с собой после ссоры с отцом.