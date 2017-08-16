РЖД развивает сотрудничество с Siemens

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Deutsche Welle
среда, 16 августа 2017 г. 15:53
Международный скандал с незаконной поставкой газовых турбин в аннексированный Россией Крым и жесткая позиция Siemens не повлияли на сотрудничество немецкого концерна с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
© RIA/Scanpix

"Это не отразится на наших взаимоотношениях, и мы подтверждение этому уже получили", - заявил в среду, 16 августа, первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области.

В компании даже сообщают о новых закупках.

"Мы планируем увеличение количества поездов типа "Сапсан", - констатировал Мишарин. Ранее стало известно о переговорах РЖД и Siemens по поводу закупки поездов для маршрута Санкт-Петербург - Москва. Существует "большая программа по развитию сотрудничества в области совместного создания подвижного состава, систем автоматики" и иной техники, подчеркнул Мишарин.

О продолжении сотрудничества с Siemens заявили и в Минтрансе. Там не ожидают ни проблем с поставками, ни сокращения заказа, сообщил замглавы министерства Евгений Дитрих "Интерфаксу".

Скандал с турбинами Siemens в России

О поставке двух газовых турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины Siemens. Российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани.

В заявлении, распространенном 21 июля, руководство Siemens подчеркнуло, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на этот регион. Концерн принял решение приостановить поставки оборудования для электростанций подконтрольным государству российским компаниям, продать свою долю в российском СП и разорвать ряд лицензионных соглашений.

Deutsche Welle
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