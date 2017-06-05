"Рядом сидел джентльмен". Путин рассказал о встрече с Флинном

На появлявшейся в прессе фотографии, сделанной в декабре 2015 года, Флинн сидит на приеме по правую руку от Путина.

В феврале этого года, спустя месяц после назначения советником, он был вынужден подать в отставку - из-за своих контактов с российским послом до инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа.

Сейчас Майкл Флинн - один из главных фигурантов расследования предполагаемых связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем.

"У меня с вами, у меня с вами лично гораздо более близкие отношения чем с мистером Флинном. Мы с вами встречались вчера вечером. Мы с вами работали сегодня весь день. И сейчас мы встретились опять", - сказал Путин в интервью журналистке канала Эн-Би-Си Мегин Келли.

"Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о чем-то еще. А потом я поднялся и ушел. После этого меня спросили: "Вы знаете, кто сидел рядом с вами? Он когда-то работал в службе безопасности". И это все. Я едва с ним поговорил", - сказал Путин в интервью.

За свою речь на этой конференции Майкл Флинн получил гонорар 45 тысяч долларов и почетное право сидеть рядом с российским президентом.

В августе 2016 Майкл Флинн сказал в интервью газете Washington Post, что он не просил, чтобы его посадили именно рядом с Путиным.

"Я был одним из гостей. Там были интересные характеры. Я считаю, это было хорошей возможностью узнать что-то новое. Например, что Путин не уважает руководство Соединенных Штатов. Не сами США, а руководство", - сказал он в интервью.

Кто такой Майкл Флинн

Майкл Флинн - бывший советник по безопасности в администрации президента Дональда Трампа. В феврале он подал в отставку, признав, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествовавший инаугурации Трампа, он из-за быстро развивавшихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России".

"Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - сказано в заявлении Флинна.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревают в нарушении принятого в США в 1798 году Акта Логана. Он запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

Флинн заявил, что готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США в обмен на защиту от уголовного преследования.

В этом его поддержал президент США Дональд Трамп. Он посоветовал Флинну обязательно добиваться иммунитета от преследования и назвал разбирательства в сенате "охотой на ведьм", которую устроили СМИ и демократы после поражения на выборах.

Однако позже Майкл Флинн решил не передавать затребованные документы комитету сената, который занимается расследованием.