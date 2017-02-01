"Русский пионер" опубликовал стихотворение Лаврова про год Обезьяны и год Петуха

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Телеканал "Дождь"
среда, 1 февраля 2017 г. 18:36
Министр иностранных дел Сергей Лавров написал стихотворение, посвященное году Обезьяны и году Петуха. Оно опубликовано на сайте журнала «Русский пионер».
Sergejus Lavrovas
© RIA/Scanpix


Произведение датировано 31 декабря 1980 года. В нем Лавров описывает все трудности и невзгоды уходящего года.

Не щадил он ни рангов, ни званий —
Все равны, коль ногами вперед
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.

Накануне о публикации стихотворения Лаврова в «Русском пионере» сообщила в своем фейсбуке официальный представитель МИД Мария Захарова. «Завтра в „Русском пионере“ бомба — стихи С. Лаврова про обезьяну и петуха, которых он предвидел много лет назад», — написала Захарова.

Как отмечает «Русский пионер», Лавров ранее уже публиковал свои стихи в этом журнале в 2015 году. Тогда на страницах издания появились три его произведения, посвященные теме заграницы.

Стихотворение полностью:

Может быть, я слегка уже пьяный,
И рука не тверда на струне.
Надо выпить за год Обезьяны
Поскорей, пока память при мне.
Прошлый год на расправу был скорым —
Погибали поэты, певцы,
Президенты, премьеры, вахтеры —
Все подряд отдавали концы.
Не щадил он ни рангов, ни званий —
Все равны, коль ногами вперед.
Говорили, что год обезьяний
Как зловещий в анналы войдет.
Вся страна затаилась с опаской,
Ожидая, что будут опять
Не победы, а крах и фиаско,
Не прогресс, а движение вспять.
В этот год не родился картофель,
Ели брюкву — и то хорошо.
На червонцах поморщился профиль
И разменной монетой пошел.
Хлеба нет — повалило ненастье,
Задолжали мы за рубежом…
Долг огромный, и долг этот красен
Кровью с потом, а не платежом.
Нет просвета — сплошные изъяны,
Обложил непроглядный туман.
Виноваты во всем обезьяны,
Только спрос небольшой с обезьян.
Если логике следовать этой,
То придется смиренно признать:
Обезьяньей была пятилетка…
Только как же столетье назвать?
Ну а мы? Если спросят — нормально.
Жизнь идет, вот и кончился год.
И веселым он был, и печальным —
Как любое движенье вперед.
В среднем поровну слез и улыбок.
Год как год — ничего не отнять.
Разве только чуть больше ошибок
Довелось в этот год совершать.
Почему-то китайским аршином
Стало модно года измерять.
Говорят, новый год — петушиный.
Это что же, опять куковать?
Будем в новом году петушиться,
Будем в песнях пускать петухов.
Может, красный петух порезвится
Всласть над крышами наших домов.
Видно, будет значительно проще
Петухам в этот год кур топтать,
Но при этом, наверное, в ощип
Им придется самим попадать.
Петушиная грудь вся в наградах.
Кукареканья, перья да пух…
Дай-то бог, в этот год кого надо
Клюнет жареный в спину петух.
Ну а мы за родную державу
Постоим, как всегда, не за страх.
Завоюем желанную славу
Мы в лихих петушиных боях.
В общем, будет, видать, не подарком
Этот год. Только нам все равно.
Никаким петухам и цесаркам
Не удастся пустить нас на дно.
Будем жить. Год не может быть лишним.
И признаемся как на духу:
Надо выпить. За нас. С наступившим.
Не забудьте налить петуху.

Телеканал "Дождь"
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