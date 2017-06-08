Русские католики взывают к Папе Римскому

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Inopressa.ru
четверг, 8 июня 2017 г. 18:31
"Группа русских католиков требует большего признания от Папы Римского Франциска, уверяя, что его соглашательство с Москвой угрожает самому существованию [Российской грекокатолической церкви], - передает Фрэнсис К. Рокка в The Wall Street Journal. - Лидеры Российской грекокатолической церкви, у которой менее 30 тыс. прихожан по всему миру, встретились в Италии на этой неделе. Это первый для них синод за сто лет".
Popiežius Pranciškus
© Reuters / Scanpix

"На повестке давний запрос на выделение им собственного епископа и ресурсов для обучения клира. Лидеры церкви сказали, что Папа Римский игнорирует их запросы и стремится к более тесным связям с Русской православной церковью, доминирующей в [России]", - говорится в статье.

"На карту поставлено выживание Русской католической церкви византийского обряда, - сказал преподобный Лоренс Кросс, священник Российской грекокатолической церкви из пригорода Мельбурна, Австралия. - Одна из необходимых вещей, которая нужна нам для выживания, как и любой Церкви и любой семье, - это отец".

"Архиепископ Кирилл Василь, секретарь ватиканской Конгрегации по делам восточных церквей, сказал, что в ведомстве знают о встрече русских католиков, но комментировать ее отказался", - сообщает автор.

"Жалобы Российской католической церкви византийского обряда перекликаются с жалобами других групп, которым кажется, что Папа Франциск готов пожертвовать их благополучием ради других приоритетов", - говорится в статье.

Католики Украины обвиняют Папу Римского в преуменьшении значения российской агрессии против их страны ради умиротворения РПЦ, раскритиковавшей украинских католиков за противостояние пророссийским сепаратистам. Также некоторые прихожане подпольной китайской католической церкви, сохранившей верность Риму, несмотря на сто с лишним лет притеснений, опасаются, что Папа предаст их верность в обмен на сделку с подконтрольной китайскому правительству официальной Католической церковью Китая, передает Рокка.

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Россия

Русские католики взывают к Папе Римскому (1)

Popiežius Pranciškus
"Группа русских католиков требует большего признания от Папы Римского Франциска, уверяя, что его соглашательство с Москвой угрожает самому существованию [Российской грекокатолической церкви], - передает Фрэнсис К. Рокка в The Wall Street Journal. - Лидеры Российской грекокатолической церкви, у которой менее 30 тыс. прихожан по всему миру, встретились в Италии на этой неделе. Это первый для них синод за сто лет".

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