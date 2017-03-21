Руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина"

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"Настоящее время"
вторник, 21 марта 2017 г. 18:30
Генерального директора федерального госпредприятия "Атэкс" Андрея Каминова задержали днем 21 марта по подозрениям в хищении 5,5 млрд рублей при строительстве официальной резиденции российского президента Владимира Путина, сообщают "Фонтанка" и РБК со ссылкой на источники в ФСБ.
Antrankiai
© Shutterstock nuotr.

Кого задержали:

Андрей Каминов – гендиректор "Атэкс"
Станислав Крюнер – замглавы компании
Дмитрий Торчинский – бывший гендиректор компании-субподрядчика ФСО "Стройкомплект"

По данным РБК, все задержанные были близки с петербургским миллиардером Дмитрием Михальченко, которого арестовали в марте 2016 года по обвинениям в контрабанде. Сейчас он содержится в СИЗО "Лефортово". Собеседник РБК заявил, что задержали бизнесменов именно по показаниям Михальченко, но его адвокат эту информацию опровергает.

В чем обвиняют?

Всех задержанных обвиняют в "мошенничестве в особо крупном размере" по делу о хищении средств при строительстве "Объекта 53" – Дома приемов в официальной резиденции президента России в Ново-Огарево, строительство которой оценивается в 5,7 млрд рублей. По данным Интерфакса, задержанных обвиняют в хищении 5,5 млрд рублей. "Атэкс" был победителем тендера на строительство резиденции, согласно информации на сайте госзакупок.

Также сообщается, что Следственный комитет и ФСБ проводят обыски в квартирах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге.

Кто такие "Атэкс"

ФГУП "Атэкс" – крупнейший подрядчик Федеральной службы охраны на Кавказе. По данным РБК, предприятие строило там дачу, физкультурный комплекс, реконструировало главный дом в "Бочаровом ручье". Общая сумма тендеров компании составила 9,3 млрд рублей.

"Настоящее время"
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Руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина" (1)

Antrankiai
Генерального директора федерального госпредприятия "Атэкс" Андрея Каминова задержали днем 21 марта по подозрениям в хищении 5,5 млрд рублей при строительстве официальной резиденции российского президента Владимира Путина, сообщают "Фонтанка" и РБК со ссылкой на источники в ФСБ.

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