Руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина"

Кого задержали:

Андрей Каминов – гендиректор "Атэкс"

Станислав Крюнер – замглавы компании

Дмитрий Торчинский – бывший гендиректор компании-субподрядчика ФСО "Стройкомплект"

По данным РБК, все задержанные были близки с петербургским миллиардером Дмитрием Михальченко, которого арестовали в марте 2016 года по обвинениям в контрабанде. Сейчас он содержится в СИЗО "Лефортово". Собеседник РБК заявил, что задержали бизнесменов именно по показаниям Михальченко, но его адвокат эту информацию опровергает.

В чем обвиняют?

Всех задержанных обвиняют в "мошенничестве в особо крупном размере" по делу о хищении средств при строительстве "Объекта 53" – Дома приемов в официальной резиденции президента России в Ново-Огарево, строительство которой оценивается в 5,7 млрд рублей. По данным Интерфакса, задержанных обвиняют в хищении 5,5 млрд рублей. "Атэкс" был победителем тендера на строительство резиденции, согласно информации на сайте госзакупок.

Также сообщается, что Следственный комитет и ФСБ проводят обыски в квартирах подозреваемых в Москве и Санкт-Петербурге.

Кто такие "Атэкс"

ФГУП "Атэкс" – крупнейший подрядчик Федеральной службы охраны на Кавказе. По данным РБК, предприятие строило там дачу, физкультурный комплекс, реконструировало главный дом в "Бочаровом ручье". Общая сумма тендеров компании составила 9,3 млрд рублей.