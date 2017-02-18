Рубль продолжил снижаться на фоне дешевеющей нефти

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Интерфакс
суббота, 18 февраля 2017 г. 16:01
Российский рубль умеренно снижается на вечерних торгах пятницы на Московской бирже на фоне дешевеющей нефти и на заявлениях главы Минэкономразвития Максима Орешкина об отсутствии фундаментальных факторов для продолжения роста нацвалюты.
Nafta
© Reuters/Scanpix

Курс доллара США составил 58,24 рубля в 19:00 МСК, что на 64 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,89 рубля, повысившись на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 55,45 копейки, до 59,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение рубля в последний день недели связано с реакцией игроков на заявление главы Минэкономразвития об отсутствии фундаментальных причин для дальнейшего укрепления рубля, а также с умеренным снижением цен на нефть.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 48,33 копейки, до 57,6342 рубля, и поднял курс евро на 76,56 копейки, до 61,4496 рубля.

Интерфакс
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Рубль продолжил снижаться на фоне дешевеющей нефти (18)

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Российский рубль умеренно снижается на вечерних торгах пятницы на Московской бирже на фоне дешевеющей нефти и на заявлениях главы Минэкономразвития Максима Орешкина об отсутствии фундаментальных факторов для продолжения роста нацвалюты.

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