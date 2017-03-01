РПЦ взяла на себя часть вины за Октябрьскую революцию

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Телеканал "Дождь"
среда, 1 марта 2017 г. 16:25
На Русской православной церкви лежит часть ответственности за трагические события революции 1917 года, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе «От первого лица» на телеканале ТРО.
© Sputnik / Scanpix

«Как раз эти люди, которые потом и сыграли большую роль в событиях октября 1917 года и последующих — солдаты, матросы, — эта среда в особенности была расцерковлена. Конечно, это во многом вина и ответственность тех священников, которая тогда была. Это одна из причин, и причин очень серьезных, потому что церковь, конечно, не может быть успокоенной», — сказал Легойда.

По его словам, церковь, начиная с Петра I, «планомерно бюрократизировалась»: патриаршество было упразднено, происходил разрыв с традицией, ввели должность обер-прокурора Святейшего Синода. В 1916 году в российской армии отменили обязательную исповедь и через год 90% военнослужащих перестали исповедоваться.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал провести столетний юбилей Октябрьской революции «в молитвах о странах и народах, которые некогда составляли единую державу». Он отметил, что нужно изучить совершенные ошибки для того, чтобы не допускать новых подобных.

В 2017 году в России отмечается столетие Февральской и Октябрьской революций. Президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, назвал даты «весомым поводом еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России». Общество нуждается в «объективном, честном, глубоком» анализе этих событий, считает президент.

Телеканал "Дождь"
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