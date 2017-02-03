РПЦ рассказала о запуске православного мессенджера

Сервис позволяет обмениваться быстрыми сообщениями, пересылать фото, аудио- и видеозаписи и другие файлы. Кроме того, в приложении можно подписаться на каналы и входить в группы храмов, чтобы следить за связанными с ними событиями.

Священники с помощью приложения смогут принимать просьбы о молитвах, координировать волонтеров и собирать пожертвования, отмечается в сообщении.

Приложение создано на платформе мессенджера Telegram Павла Дурова и поддерживает восемь языков.