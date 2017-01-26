РПЦ ответила на призыв Пиотровского отложить передачу Исаакия

Санкт-Петербургская епархия отреагировала резко - посоветовала Пиотровскому заниматься своим музеем.

"Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?" - заявил порталу Интерфакс-Религия глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Александр Пелин.

Обращение директора Государственного Эрмитажа к главе Русской православной церкви (РПЦ) было опубликовано накануне на сайте Союза музеев, который возглавляет Пиотровский. Он обратил внимание патриарха на "противоречивую реакцию в обществе" и "публичные конфликты", которые спровоцировало решение губернатора Георгия Полтавченко передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование церкви.

Пиотровский в письме к патриарху Кириллу указал также на то, что РПЦ переданы практически все храмы, необходимые для полноценной религиозной жизни в России. Церковь, по его словам, не получила только "считанные объекты", имеющие значение не только для нее, но и для всего "многоконфессионального, многонационального российского общества".

Директор Эрмитажа предложил главе РПЦ рассмотреть вопрос о временном отзыве решения о передаче собора Санкт-Петербургской епархии, чтобы "остановить общественное противостояние" и найти "наиболее мудрое и справедливое решение".

Патриарху Кириллу доложено о письме Пиотровского, сообщил в четверг пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков. "Предстоятель Русской церкви открыт к диалогу по этому вопросу, в том числе и с уважаемым Михаилом Борисовичем, с которым он лично знаком и неоднократно встречался", - цитирует его РИА Новости.

"Вызывает удивление первоначальная публичная форма этого обращения - как кажется, Михаил Пиотровский мог бы обратиться и напрямую к патриарху, минуя публичные каналы, с тем чтобы в доверительной обстановке обсудить все аспекты этого вопроса", - добавил он.

Петербургская епархия обратилась к Полтавченко с просьбой передать ей Исаакиевский собор летом 2015 года и получила отказ. В январе 2017 года губернатор изменил свое решение. В его администрации сообщили, что это произошло после общения Полтавченко с патриархом.

Решение губернатора сплотило петербургскую оппозицию и общественность, которые устроили народный сход на ступенях собора и подали коллективный иск в Василеостровский суд о признании незаконным распоряжения о передаче собора церкви. В среду суд зарегистрировал этот иск.

Протоиерей Александр Пелин из Санкт-Петербургской епархии, комментируя претензии несогласных с передачей собора РПЦ, напомнил, что протесты вызвала и выставка Яна Фабра в Эрмитаже.

"Сначала нужно научиться слышать самому общественность, а потом уже выступать от имени общественности с какими-то просьбами, - посоветовал он Пиотровскому. - Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора".

С ноября прошлого года в Эрмитаже проходит выставка "Рыцарь отчаяния - воин красоты" бельгийского художника Яна Фабра, в которой используются чучела животных. Церковь резко критиковала эту выставку, однако Пиотровский отказался ее закрыть. Он писал главе комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, что авторы жалоб на выставку на ней не были и пишут их под копирку.

Ранее в защиту решения о передаче собора церкви выступил вице-спикер Госдумы, бывший журналист Петр Толстой, чем спровоцировал отдельный скандал. "Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - раскритиковал он противников передачи собора РПЦ.

Федерация еврейских общин России после этого обвинила вице-спикера Толстого в антисемитизме и потребовала объяснений от руководства Госдумы. Спикер Вячеслав Володин заступился за Толстого и заявил, что под чертой оседлости его заместитель, вероятно, имел в виду что-то другое - как предполагает председатель парламента, речь шла о каторжанах.

В четверг Интерфакс сообщил со ссылкой на очевидцев, что Толстой и глава ФЕОР Борода подали друг другу руки в знак примирения во время Рождественских парламентских чтений в Госдуме, в которых принимает участие патриарх Кирилл.