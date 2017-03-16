РПЦ назвала "несвоевременной" идею захоронить Ленина

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Телеканал "Дождь"
четверг, 16 марта 2017 г. 16:03
Русская православная церковь предложила ввести мораторий на войну с политическими символами в России, сообщил «Интерфаксу» представитель церкви Александр Щипков.
Lenino mauzoliejus
© AOP nuotr.

Церковь считает «несвоевременной» идею о захоронении Владимира Ленина, которую ранее предложил Синод РПЦЗ.

Щипков сказал, что в РПЦ «прекрасно понимают», что мавзолей на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями, но призвал не поднимать этот вопрос из-за политических соображений. А также предложил установить мораторий на войну с политическими символами.

«Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений», — объяснил Щипков.

Ранее Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей призвал уничтожить памятники Ленину в России и убрать тело вождя из Мавзолея к столетию революции. РПЦЗ посчитала, что «освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников» станет «одним из символов примирения русского народа с Господом».

Телеканал "Дождь"
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