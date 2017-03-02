Ротенберг лишился статуса "короля госзаказа" в рейтинге Forbes

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 марта 2017 г. 19:50
Предприниматель Аркадий Ротенберг, который в 2015 году стал лидером рейтинга «Короли госзаказа» по версии Forbes, в этом году занял седьмое место.
Arkadijus Rotenbergas
© RIA/Scanpix

Лидером нового списка стали акционеры холдинга «Петон», которые заключили госконтракты на 176 млрд рублей. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

В 2016 году крупнейший госзаказ получили Игорь Манушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Заказчиками контракта на 176 миллиардов рублей стали «Газпром» и другие структуры компании.

Второе место в рейтинге заняли владельца ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. Заказчиками контрактов на общую сумму в 163,2 миллиарда рублей стали правительство Крыма и Росавтодор. В частности, ЗАО «ВАД» выступает подрядчиком строительства трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост. Стоимость этого контракта составляет 128 млрд рублей. Как утверждает Forbes, это один из крупнейших подрядов, которые когда-либо получала компания «ВАД».

Третье место в рейтинге «Королей госзаказа» заняли владельца «Стройнефтегаза» с суммой господряда в 153,3 миллиарда рублей. Эту компанию часто связывают с предпринимателем Геннадием Тимченко, но он владеет лишь 31,5% акций компании, а основные ее владельцы неизвестны.

Предыдущий лидер рейтинга Forbes Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года занял только седьмое место, заключив контракт на 96,9 миллиарда рублей. Заказчиками выступили «Газпром» и его структуры. Самым крупным подрядом компании Ротенберга оказался контракт на строительство нескольких участков второй ветки газопровода «Ухта — Торжок —2» за 39,8 млрд рублей. Планируется, что по этой ветке будет поступать газ в турбопровод «Северный поток — 2».

В прошлом году Ротенберг занял первое место в рейтинге «Короли госзаказа» с суммой в 555 миллиардов рублей.

Телеканал "Дождь"
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