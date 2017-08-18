Ростуризм: при теракте в Барселоне пострадала россиянка

bbcrussian.com
пятница, 18 августа 2017 г. 12:32
В результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России, сообщили в Ростуризме.
Teroras Barselonoje
© AP / Scanpix

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России на данный момент известно об одной гражданке России - самостоятельной туристке, которая находилась на месте совершения теракта и получила легкие ссадины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме уточнили, что женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В то же время консульство России в Барселоне пока не подтверждает информацию о пострадавших при теракте в каталонской столице россиянах.

"Пока мы ничего подтвердить не можем", - сказали в консульстве ТАСС.
Российское посольство в Мадриде и генеральное консульство в Барселоне проверяют информацию о пострадавшей россиянке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства Ольга Ефимова.

Кто еще пострадал

17 августа около 16:50 (17:50 по Москве) фургон совершил наезд прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Автомобиль проехал более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

Погибли по меньшей мере 13 человек, более 100 пострадали.

По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне - граждане по меньшей мере 18 стран. Среди них Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Китай и другие.

По информации немецких СМИ, среди жертв - трое граждан Германии. Как сообщает бельгийский МИД, одна из погибших - гражданка Бельгии.

В посольстве Франции уточняли, что при теракте пострадали 26 граждан страны, 11 из которых получили серьезные травмы.

Власти Испании назвали произошедшее терактом. Позже ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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